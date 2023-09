Marc Márquez (Honda): "Dovrà lavorare molto".

Marc Márquez ha dovuto rimandare di un giorno il suo viaggio in India perché, come altri 30 membri del team HRC, non ha ancora ricevuto il visto per la partenza prevista per martedì. Ciononostante, il 30enne spagnolo si è rilassato e ha fatto qualche giro in mountain bike prima di rilassarsi a casa a Madrid.

La superstar della scena non vede l'ora di partecipare alla prima della MotoGP al Buddh International Circuit: "Non vedo l'ora di incontrare tutti i fan in India. È sempre un bel momento quando portiamo la MotoGP in un nuovo Paese, da nuove persone e nuovi fan, per condividere con loro il nostro sport e la nostra passione".

Tuttavia, il 30enne spagnolo, attualmente solo 19° nel Campionato del Mondo, sa anche che "dovremo lavorare molto per capire tutto della pista e della nostra situazione con la moto. L'obiettivo è quello di avere un altro fine settimana come quello di Misano: costruire giorno per giorno e disputare due buone gare".

La domenica di gara del "Gran Premio dell'India" segnerà esattamente 700 giorni dall'ultima vittoria di Marc in MotoGP, ottenuta nel GP dell'Emilia-Romagna a Misano il 24 ottobre 2021.

Il 59 volte vincitore della MotoGP e sei volte campione del mondo nella classe regina ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale in una gara GP sulla distanza completa a Misano, chiudendo al settimo posto.

Il successivo test del lunedì è stato deludente, come Márquez ha chiarito inequivocabilmente, ma almeno uno sguardo ai libri di storia del campionato mondiale di motociclismo parla a favore del pilota ufficiale Honda prima del primo GP dell'India. Se nuovi tracciati sono entrati in calendario, nella sua carriera in MotoGP ha già vinto la prima tre volte: nel 2013 al COTA vicino ad Austin (Texas), nel 2014 a Termas de Río Hondo (Argentina) e nel 2018 a Buriram (Thailandia).

Solo il ritorno della MotoGP in Austria, sul veloce Red Bull Ring, è stato vinto da Andrea Iannone per la Ducati nel 2016.

Negli ultimi anni, Miguel Oliveira è emerso come uno specialista dei nuovi tracciati del GP, con le vittorie a Portimão nel 2020 e a Mandalika nel 2022. Tuttavia, va ricordato che Marc Márquez non era sulla griglia di partenza in nessuno dei due casi a causa di un infortunio.

Suo fratello Alex Márquez ha confermato in un sondaggio di motogp.com sugli attuali piloti della MotoGP riguardo al Buddh International Circuit: "I piloti Ducati saranno sicuramente veloci. Miller, Binder e Marc sono però i piloti che possono adattarsi meglio".

Marc Márquez, invece, alla domanda sul primo vincitore del GP dell'India ha detto: "Se dovessi scommettere, punterei su Pecco Bagnaia perché ha festeggiato il maggior numero di vittorie in questa stagione. Quindi vado sul sicuro".

Test del lunedì a Misano, tempi combinati (11 settembre):

1° Marini, Ducati, 1'30.602 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,234 sec.

3° Binder, KTM, + 0,552

4° Martin, Ducati, + 0,566

5° Miller, KTM, + 0,573

6° Quartararo, Yamaha, + 0,575

7° Oliveira, Aprilia, + 0,630

8° Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12° Nakagami, Honda, + 0,832

13° Zarco, Ducati, + 0,890

14° Marc Márquez, Honda, + 0,973

15° Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16° Mir, Honda, + 1,084

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18° Bradl, Honda, + 1.544

Risultati MotoGP, Misano (10 settembre):

1° Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33.421 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 3,812

4° Pedrosa, KTM, + 4,481

5° Viñales, Aprilia, + 10.510

6° Oliveira, Aprilia, + 12.274

7° Marc Márquez, Honda, + 13.576

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9° Marini, Ducati, + 14.982

10° Zarco, Ducati, + 15.484

11° Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12° Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13° Quartararo, Yamaha, + 15.898

14° Binder, KTM, + 23.778

15° Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16° Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17° Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18° Bradl, Honda, + 35.330

19° Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 giri indietro

- Mir, Honda, 17 giri indietro

- Miller, KTM, 18 giri indietro

- Pirro, Ducati, 18 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Misano (9 settembre):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:58.785 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 4,582

4° Pedrosa, KTM, + 4,772

5° Binder, KTM, + 4.931

6° Viñales, Aprilia, + 6,062

7° Marini, Ducati, + 6.519

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10° Marc Márquez, Honda, + 11.318

11° Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12° Oliveira, Aprilia, + 13.788

13° Quartararo, Yamaha, + 14.243

14° Zarco*, Ducati, + 14.154

15° Miller, KTM, + 17.421

16° Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17° Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18° Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19° Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20° Pirro, Ducati, + 21.454

21° Nakagami, Honda, + 21.962

22° Bradl**, Honda, + 23.672

23° Mir**, Honda, + 36,100



*= un posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (invece del giro lungo a fine gara per infrazione ai "limiti della pista")

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannino 47. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.