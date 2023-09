Marc Márquez (Honda): "Vamos ter de trabalhar muito".

Pistas de GP desconhecidas fazem parte do calendário de Marc Márquez, mas o piloto da Repsol Honda tem estado à espera há muito tempo por uma vitória no MotoGP - terão passado exatamente 700 dias até ao GP da Índia.

Marc Márquez teve de adiar a sua viagem para a Índia por um dia porque, tal como cerca de 30 outros membros da equipa HRC, ainda não recebeu o visto para a partida prevista para terça-feira. No entanto, o espanhol de 30 anos estava descontraído e deu algumas voltas na sua bicicleta de montanha antes de relaxar em casa, em Madrid.

A super-estrela da cena está ansiosa pela estreia do MotoGP no Circuito Internacional de Buddh: "Estou realmente ansioso por conhecer todos os fãs na Índia. É sempre um momento bonito quando levamos o MotoGP para um novo país, para novas pessoas e novos fãs, para partilhar o nosso desporto e a nossa paixão com eles".

No entanto, o espanhol de 30 anos, atualmente apenas 19º no Campeonato do Mundo, também sabe que "vamos ter de trabalhar muito para perceber tudo sobre a pista e a nossa situação com a moto. O objetivo é ter outro fim de semana como o de Misano - construir dia após dia e fazer duas boas corridas".

Notavelmente, a corrida de domingo do "IndianOil Grand Prix of India" marcará exatamente 700 dias desde a última vitória de Marc no MotoGP até hoje no GP da Emilia-Romagna em Misano, em 24 de outubro de 2021.

O 59 vezes vencedor do MotoGP e seis vezes campeão do mundo na categoria rainha obteve o seu melhor resultado da época numa corrida de GP de distância completa em Misano, terminando em sétimo.

O teste de segunda-feira foi dececionante, como Márquez deixou bem claro, mas pelo menos uma olhada nos livros de história do campeonato mundial de motociclismo fala a favor do piloto de fábrica da Honda antes do primeiro GP da Índia. Se novas pistas entraram no calendário, ele já venceu a estreia três vezes em sua carreira no MotoGP: em 2013 no COTA perto de Austin (Texas), em 2014 em Termas de Río Hondo (Argentina) e em 2018 em Buriram (Tailândia).

Apenas o regresso do MotoGP à Áustria, no veloz Red Bull Ring, foi ganho pelo meio por Andrea Iannone, pela Ducati, em 2016.

Nos últimos anos, Miguel Oliveira emergiu como um especialista em novas pistas de GP com vitórias em Portimão em 2020 e Mandalika em 2022. No entanto, é preciso ter em conta que Marc Márquez não esteve na grelha em nenhum dos casos devido a lesão.

O seu irmão Alex Márquez confirmou num inquérito do motogp.com aos actuais pilotos de MotoGP relativamente ao Circuito Internacional de Buddh: "Os pilotos da Ducati vão ser rápidos de certeza. Miller, Binder e Marc são os pilotos que se podem adaptar um pouco melhor, no entanto."

Marc Márquez, por outro lado, disse quando questionado sobre o primeiro vencedor do GP da Índia: "Se tivesse de apostar, punha o meu dinheiro no Pecco Bagnaia porque foi ele que celebrou mais vitórias esta época. Por isso, vou jogar pelo seguro".

Teste de segunda-feira em Misano, tempos combinados (11 de setembro):

1º Marini, Ducati, 1'30.602 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,234 seg.

3º Binder, KTM, + 0,552

4º Martin, Ducati, + 0,566

5º Miller, KTM, + 0,573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0,630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12º Nakagami, Honda, + 0,832

13º Zarco, Ducati, + 0,890

14º Marc Márquez, Honda, + 0,973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16º Mir, Honda, + 1,084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18º Bradl, Honda, + 1,544

Resultados MotoGP, Misano (10 setembro):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn em 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3,812

4º Pedrosa, KTM, + 4,481

5º Viñales, Aprilia, + 10,510

6º Oliveira, Aprilia, + 12,274

7º Marc Márquez, Honda, + 13,576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9º Marini, Ducati, + 14,982

10º Zarco, Ducati, + 15,484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13º Quartararo, Yamaha, + 15,898

14º Binder, KTM, + 23,778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18º Bradl, Honda, + 35,330

19º Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 voltas abaixo

- Mir, Honda, 17 voltas atrás

- Miller, KTM, 18 voltas atrás

- Pirro, Ducati, 18 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 setembro):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:58.785 minutos.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,445 s

3º Bagnaia, Ducati, + 4,582

4º Pedrosa, KTM, + 4,772

5º Binder, KTM, + 4,931

6º Viñales, Aprilia, + 6,062

7º Marini, Ducati, + 6,519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13,788

13º Quartararo, Yamaha, + 14,243

14º Zarco*, Ducati, + 14,154

15º Miller, KTM, + 17,421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20º Pirro, Ducati, + 21,454

21º Nakagami, Honda, + 21,962

22º Bradl**, Honda, + 23,672

23º Mir**, Honda, + 36,100



*= um lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (em vez de uma volta longa no final da corrida devido à infração dos "limites da pista")

Classificação do Campeonato do Mundo após 24 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 283 pontos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 416 pontos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 394 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.