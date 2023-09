Buddh : Certaines équipes sont complètes, d'autres manquent de 50%.

Deux jours avant la première séance d'entraînement du GP de moto d'Inde, il n'est toujours pas possible de savoir avec précision combien d'équipes et combien de personnes sur les quelque 2000 sont concernées par le manque d'autorisations électroniques de voyage (ETA). Alors que chez les équipes MotoGP de Honda Racing Corporation (Repsol) et de Red Bull KTM, environ 50 pour cent du personnel est encore bloqué en Europe, la situation est meilleure chez les équipes d'usine MotoGP de Yamaha, Ducati et Aprilia.

"Notre équipe d'usine MotoGP est arrivée au complet en Inde", a rapporté Lin Jarvis, Managing Director de Yamaha Motor Racing, interrogé par SPEEDWEEK.com. "Il ne manque que le pilote Manuel Gonzalez et un mécanicien de notre équipe Moto2 Master Campo. Ils n'ont pas encore obtenu de visa et sont bloqués en Espagne". Mais chez Yamaha aussi, certains vols ont dû être modifiés parce que les e-visas n'arrivaient pas à temps.

"Nous avons eu de la chance, tous les membres de l'équipe et les pilotes de Ducati Lenovo sont arrivés en Inde", a rapporté hier le directeur sportif de Ducati Paolo Ciabatti à SPEEDWEEK.com.

Chez Aprilia Racing, l'alerte a également été levée en ce qui concerne le personnel. "Tous les membres de l'équipe sont ici", a déclaré le CEO d'Aprilia Racing, Massimo Rivola, qui a quitté l'Italie mardi. "Cependant, certaines personnes sont arrivées avec un jour de retard".

Soulagement chez LCR-Honda et RNF-Aprilia : ces deux équipes clientes du MotoGP sont réunies au complet à New Delhi.

"Quel voyage", soupireTex Geissler, ex-pilote de GP 125 cm3 et désormais ingénieur de données chez Brad Binder, le pilote d'usine Red Bull-KTM. "Pas de visa jusqu'à la fermeture du check-in à l'aéroport de Munich. Puis le visa est arrivé. Je suis retourné au check-in et je les ai convaincus de m'emmener avec eux. Puis ils ont appelé le superviseur qui leur a donné le feu vert pour qu'ils enregistrent encore mes bagages, mais sans garantie d'arrivée. C'était 25 minutes avant le départ. Mes bagages sont arrivés. Mais il manque environ la moitié de notre équipe".

D'ailleurs, Lukas Tulovic a pu s'envoler hier à 17 heures pour l'Inde.

Dorna et IRTA ont maintenant recommandé aux équipes de fermer soigneusement les locaux de l'hospitalité, les bureaux des équipes et les vestiaires du paddock le soir. "Car certaines personnes indiennes utilisent habituellement ces locaux pour passer la nuit".

"L'organisation de ce Grand Prix a été un désastre jusqu'à présent", résume un responsable d'équipe MotoGP. "Dorna a gravement sous-estimé la complexité de la bureaucratie indienne. Et nous sommes surpris que les équipes aient été laissées seules par Dorna avec leurs problèmes de visa et leurs tracas fiscaux".

A cela s'ajoutent les prix exorbitants pour l'hébergement et les services de navette. HRC paie 28.000 euros pour les services de navette, une petite équipe comme PrüstelGP en paie tout de même 8.000 - Mais les voitures de location ne peuvent pas être réservées parce qu'elles ne peuvent pas être assurées pour les étrangers.

En raison de cette bureaucratie compliquée et des problèmes de douane et d'impôts, la Formule 1 (qui s'y est rendue de 2011 à 2013) n'est plus jamais revenue en Inde. Et le championnat du monde de Superbike, sous l'égide du promoteur Flammini, n'était même pas venu en Inde, sur les vastes installations de Formule 1 de Greater Noida, près de New Delhi, malgré un contrat de plusieurs années.

Lorsque les fonctionnaires de Flammini ont voulu régler les problèmes et les litiges sur place en Inde, ils se sont aperçus que le ministre des sports, le ministre des finances et le ministre du tourisme (issus de partis différents), par exemple, étaient si divisés qu'ils ne se parlaient plus. L'événement a donc été annulé et le contrat de l'ASI a été rompu.