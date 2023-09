Buddh: alcune squadre sono complete, ad altre manca il 50%.

Non si può dire con esattezza quante squadre e quante delle circa 2.000 persone siano interessate dalle mancate autorizzazioni elettroniche di viaggio (ETA) nemmeno a due giorni dalla prima sessione di prove del GP di India di motociclismo. Mentre i team Honda Racing Corporation (Repsol) e Red Bull KTM MotoGP hanno ancora circa il 50% del loro personale bloccato in Europa, la situazione è migliore per i team Yamaha, Ducati e Aprilia MotoGP.

"Il nostro team MotoGP è arrivato in India", ha dichiarato Lin Jarvis, Amministratore Delegato di Yamaha Motor Racing, interpellato da SPEEDWEEK.com. "Mancano solo il pilota Manuel Gonzalez e un meccanico del team Moto2 Master Campo. Non hanno ancora ricevuto il visto e sono bloccati in Spagna". Ma la Yamaha ha anche dovuto riprenotare alcuni voli perché i visti elettronici non sono arrivati in tempo.

"Siamo stati fortunati, da Ducati Lenovo tutti i membri del team e i piloti sono arrivati in India", ha riferito ieri a SPEEDWEEK.com il direttore sportivo di Ducati Paolo Ciabatti.

Anche ad Aprilia Racing è stato dato il via libera per quanto riguarda il personale. "Abbiamo qui tutti i membri della squadra", ha riferito l'amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola, che è partito dall'Italia martedì. "Tuttavia, alcuni sono arrivati con un giorno di ritardo".

Sollievo per LCR-Honda e RNF-Aprilia: i due team clienti della MotoGP sono completamente assemblati a Nuova Delhi.

"Che viaggio", ha sospirato Tex Geissler, ex pilota GP da 125 cc e ora ingegnere dei dati per il pilota ufficiale Red Bull-KTM Brad Binder. "Nessun visto fino alla chiusura del check-in all'aeroporto di Monaco. Poi è arrivato il visto. Sono tornato al check-in e li ho convinti a prendermi. Poi hanno chiamato il supervisore che ha dato il via libera alla registrazione del mio bagaglio, ma senza alcuna garanzia di arrivo. Questo accadeva 25 minuti prima della partenza. Il mio bagaglio è arrivato. Ma manca circa metà della nostra squadra".

Per inciso, Lukas Tulovic è riuscito a partire per l'India alle 17.00 di ieri.

La Dorna e l'IRTA hanno consigliato alle squadre di chiudere accuratamente l'area hospitality, gli uffici delle squadre e gli spogliatoi nel paddock in serata. "Questo perché alcuni indiani utilizzano normalmente questi spazi per pernottare".

"L'organizzazione di questo Gran Premio è stata finora un disastro", ha commentato un team manager della MotoGP. "Dorna ha sottovalutato la complessità della burocrazia indiana. E siamo sorpresi che i team siano stati lasciati soli dalla Dorna con i loro problemi di visto e di tasse".

Poi ci sono i prezzi esorbitanti per gli alloggi e i servizi di navetta. L'HRC paga 28.000 euro per il servizio navetta, una piccola squadra come la PrüstelGP ancora 8000.- Ma le auto a noleggio non possono essere prenotate perché non possono essere assicurate per gli stranieri.

A causa di questa burocrazia farraginosa e dei problemi doganali e fiscali, la Formula 1 (che ha fatto un'apparizione qui dal 2011 al 2013) non è mai tornata in India. E il Campionato mondiale Superbike, sotto la guida del promotore Flammini, non si è mai presentato nel sontuoso impianto di Greater Noida, vicino a Nuova Delhi, in India, nonostante un contratto pluriennale.

Quando i funzionari di Flammini cercarono di risolvere i problemi e le controversie presenti in India in quel periodo, si resero conto che, ad esempio, il ministro dello Sport, il ministro delle Finanze e il ministro del Turismo (che appartenevano a partiti diversi) erano talmente in disaccordo che non si rivolgevano la parola. Così l'evento fu annullato e il contratto con la SBK fu sciolto.