Buddh: Algumas equipas estão completas, outras faltam 50%.

Quantas equipas e quantas das cerca de 2.000 pessoas estão afectadas pela falta das Autorizações Electrónicas de Viagem (ETA) não se pode dizer com exatidão, mesmo a dois dias da primeira sessão de treinos do GP da Índia de motociclismo. Enquanto as equipas de MotoGP da Honda Racing Corporation (Repsol) e da Red Bull KTM ainda têm cerca de 50% do seu pessoal preso na Europa, a situação é melhor para as equipas de fábrica de MotoGP da Yamaha, Ducati e Aprilia.

"A nossa equipa de fábrica de MotoGP já chegou à Índia", disse Lin Jarvis, Diretor Geral da Yamaha Motor Racing, quando questionado pela SPEEDWEEK.com. "Só falta à nossa equipa de Moto2 Master Campo o piloto Manuel Gonzalez e um mecânico. Eles ainda não receberam um visto e estão retidos em Espanha." Mas a Yamaha também teve de remarcar alguns voos porque os vistos electrónicos não chegaram a tempo.

"Tivemos sorte, da Ducati Lenovo todos os membros da equipa e pilotos chegaram à Índia", disse o diretor desportivo da Ducati, Paolo Ciabatti, ao SPEEDWEEK.com ontem.

Na Aprilia Racing, também foi possível dar o sinal verde relativamente ao pessoal. "Temos todos os membros da equipa aqui," disse o CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola, que voou para fora de Itália na terça-feira. "No entanto, algumas pessoas chegaram com um dia de atraso."

Alívio na LCR-Honda e na RNF-Aprilia: estas duas equipas clientes de MotoGP estão totalmente montadas em Nova Deli.

"Que viagem", suspirouTex Geissler, ex-piloto de GP de 125cc e agora engenheiro de dados do piloto de fábrica da Red Bull-KTM, Brad Binder. "Sem visto até o check-in no aeroporto de Munique fechar. Depois o visto chegou. Voltei ao check-in e convenci-os a aceitarem-me. Depois ligaram para o supervisor e ele deu luz verde para que ainda pudessem registar a minha bagagem, mas sem garantia de chegada. Faltavam 25 minutos para a partida. A minha bagagem chegou. Mas falta cerca de metade da nossa equipa".

Por acaso, Lukas Tulovic ainda conseguiu descolar para a Índia às 17h00 de ontem.

A Dorna e a IRTA aconselharam agora as equipas a isolar cuidadosamente a área de hospitalidade, os escritórios das equipas e os balneários no paddock durante a noite. "Isto deve-se ao facto de alguns indianos utilizarem normalmente estes espaços para pernoitar".

"A organização deste Grande Prémio tem sido um desastre até agora", resumiu um chefe de equipa de MotoGP. "A Dorna subestimou seriamente a complexidade da burocracia indiana. E estamos surpreendidos por as equipas terem sido deixadas sozinhas pela Dorna com os seus problemas de vistos e impostos."

Depois, há os preços exorbitantes do alojamento e dos serviços de transporte. A HRC paga 28.000 euros pelos serviços de transporte, uma pequena equipa como a PrüstelGP chega aos 8.000. - Mas os carros de aluguer não podem ser reservados porque não têm seguro para estrangeiros.

Por causa desta burocracia pesada e dos problemas alfandegários e fiscais, a Fórmula 1 (esteve cá de 2011 a 2013) nunca mais regressou à Índia. E o Campeonato do Mundo de Superbike, sob a alçada do promotor Flammini, nunca tinha sequer aparecido nas luxuosas instalações da Fórmula 1 em Greater Noida, perto de Nova Deli, na Índia - apesar de um contrato de vários anos.

Quando os responsáveis de Flammini tentaram resolver os problemas e as disputas no terreno na Índia nessa altura, aperceberam-se de que, por exemplo, o ministro do desporto, o ministro das finanças e o ministro do turismo (eram de partidos diferentes) estavam tão desavindos que não falavam uma palavra um com o outro. Assim, o evento foi cancelado e o contrato com a SBK foi rescindido.