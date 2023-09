Pecco Bagnaia: "Fisicamente sinto-me melhor".

A equipa de fábrica da Ducati-Lenovo vai iniciar a intensa digressão asiática no primeiro GP da Índia do Campeonato do Mundo de MotoGP, no Circuito Internacional de Buddh, com Pecco Bagnaia e Michele Pirro a substituírem o lesionado Enea Bastianini.

Francesco "Pecco" Bagnaia ainda estava visivelmente abatido após o seu terrível acidente no GP da Catalunha, a 3 de setembro, uma semana depois em Misano. Apesar das dores no cóccix e de um grande hematoma no joelho direito, o italiano de 26 anos conseguiu dois terceiros lugares na sua corrida caseira e ainda tinha 36 pontos de vantagem sobre o seu colega da marca Pramac, Jorge Martin.

O piloto da Ducati dispensou o teste de segunda-feira em Misano. "Depois da corrida de Misano descansei, mas também trabalhei muito para estar na melhor forma possível para os próximos GPs da Índia e do Japão. Fisicamente, também me sinto melhor", garantiu o líder do Campeonato do Mundo antes do primeiro GP da Índia da história.

"A Índia é uma incógnita para toda a gente. Vamos trabalhar como sempre para tentarmos estar prontos para o sprint e para o GP de domingo", acrescentou o Campeão do Mundo. "Agora começa um período muito intenso e importante, por isso será crucial mantermo-nos concentrados e evitar erros."

A equipa Ducati-Lenovo já chegou a Deli na sua totalidade, com apenas Enea Bastianini a ter de ficar em casa devido a lesão. O medalhista de bronze do Campeonato do Mundo do ano passado, que foi operado ao pé e à mão esquerdos após o acidente na partida de Barcelona, será substituído por Michele Pirro na Índia e no Japão.

O piloto de testes da Ducati sofreu contusões no tornozelo esquerdo na sua entrada como wildcard em Misano, quando se despistou com Jack Miller, mas no geral sentiu-se bem. "Espero que possamos continuar com isso", sublinhou o piloto de 37 anos. "Estou ansioso por competir em mais dois eventos de MotoGP, embora, claro, tenha pena do Enea. A época dele está a ser muito complicada, espero que ele possa regressar em breve."

Olhando para o circuito do GP de Buddh, que é novo para todos (cerca de 5 km de comprimento com oito curvas à direita e cinco à esquerda), Pirro acrescentou: "Estamos a correr numa nova pista, por isso vai ser uma surpresa para todos. Só na sexta-feira é que vamos realmente explorar as características desta pista. Em todo o caso, estou a manter-me relaxado. Vou apenas dar o meu melhor. Como sempre, vou sentir-me honrado por partilhar a box com o campeão do mundo."

Teste de segunda-feira em Misano, tempos combinados (11 de setembro):

1º Marini, Ducati, 1'30.602 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,234 seg.

3º Binder, KTM, + 0,552

4º Martin, Ducati, + 0,566

5º Miller, KTM, + 0,573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0,630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12º Nakagami, Honda, + 0,832

13º Zarco, Ducati, + 0,890

14º Marc Márquez, Honda, + 0,973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16º Mir, Honda, + 1,084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18º Bradl, Honda, + 1,544

Resultados MotoGP, Misano (10 setembro):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn em 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3,812

4º Pedrosa, KTM, + 4,481

5º Viñales, Aprilia, + 10,510

6º Oliveira, Aprilia, + 12,274

7º Marc Márquez, Honda, + 13,576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9º Marini, Ducati, + 14,982

10º Zarco, Ducati, + 15,484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13º Quartararo, Yamaha, + 15,898

14º Binder, KTM, + 23,778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18º Bradl, Honda, + 35,330

19º Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 voltas abaixo

- Mir, Honda, 17 voltas atrás

- Miller, KTM, 18 voltas atrás

- Pirro, Ducati, 18 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 setembro):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:58.785 minutos.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,445 s

3º Bagnaia, Ducati, + 4,582

4º Pedrosa, KTM, + 4,772

5º Binder, KTM, + 4,931

6º Viñales, Aprilia, + 6,062

7º Marini, Ducati, + 6,519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13,788

13º Quartararo, Yamaha, + 14,243

14º Zarco*, Ducati, + 14,154

15º Miller, KTM, + 17,421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20º Pirro, Ducati, + 21,454

21º Nakagami, Honda, + 21,962

22º Bradl**, Honda, + 23,672

23º Mir**, Honda, + 36,100



*= um lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (em vez de uma volta longa no final da corrida devido à infração dos "limites da pista")

Classificação do Campeonato do Mundo após 24 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 283 pontos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 416 pontos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 394 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.