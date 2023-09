Michelin : Le circuit de Buddh ressemble à Spielberg et Buriram

Pour la première fois, le championnat du monde de MotoGP se déroulera ce week-end sur le circuit international de Buddh, à Greater Noida, près de New Delhi. Michelin apporte des gommes supplémentaires pour ce premier GP indien.

Le circuit international de Buddh (5,010 km de long, un tracé fluide avec huit virages à droite, cinq virages à gauche et une ligne droite opposée de plus d'un kilomètre) est également un terrain inconnu pour Michelin.

Piero Taramasso, responsable des deux roues chez Michelin Motorsport, a déclaré à ce sujet : "C'est une situation très intéressante parce que tout le monde part de zéro et que la stratégie choisie au début du week-end sera déterminante".

Le fournisseur d'unités français a fait son choix de pneus sur la base de simulations par ordinateur. "Mais il est clair que les tests physiques seront nécessaires pour affiner le set-up. Pour la première et unique fois cette saison, nous ne disposons pas de données des années précédentes. Les analyses que nous avons faites montrent des similitudes avec le Red Bull Ring en Autriche et Buriram en Thaïlande. Nous nous attendons donc à des conditions très exigeantes pour le pneu arrière et en particulier pour le flanc droit".

C'est pourquoi Michelin a livré en Inde uniquement des pneus arrière asymétriques avec un flanc droit renforcé.

De plus, les pilotes de MotoGP auront le choix entre un plus large éventail de composés de pneus. "Comme le permet le règlement [pour les nouveaux circuits], nous apportons un composé supplémentaire pour le pneu avant et un autre pour le pneu arrière", a expliqué Taramasso.

Les pneus avant sont soft, medium et, exceptionnellement, deux variantes hard. Pour le pneu arrière, l'éventail complet est couvert avec soft, medium et hard (depuis cette saison, il n'y a plus que deux mélanges à l'arrière).

En cas de pluie, le choix se fait entre soft et medium à l'avant et à l'arrière.