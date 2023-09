Michelin: Circuito di Buddh simile a Spielberg e Buriram

Il Buddh International Circuit di Greater Noida, vicino a Nuova Delhi, ospiterà per la prima volta il Campionato del Mondo di MotoGP questo fine settimana. Michelin porta altre mescole di pneumatici per il primo GP dell'India.

Il Buddh International Circuit (5,010 km di lunghezza, tracciato fluido con otto curve a destra e cinque a sinistra e un rettilineo posteriore lungo più di un chilometro) è un terreno sconosciuto anche per Michelin.

Piero Taramasso, responsabile delle due ruote di Michelin Motorsport, ha commentato: "È una situazione molto interessante perché tutti partono da zero e la strategia scelta all'inizio del weekend sarà decisiva".

La scelta degli pneumatici è stata fatta dal fornitore francese sulla base di simulazioni al computer. "Ma è chiaro che i test fisici saranno necessari per affinare la messa a punto. Per la prima e unica volta in questa stagione, non disponiamo di dati relativi agli anni precedenti. Le analisi che abbiamo fatto mostrano analogie con il Red Bull Ring in Austria e Buriram in Thailandia. Ci aspettiamo quindi condizioni molto impegnative per il pneumatico posteriore e soprattutto per il fianco destro".

Michelin ha quindi fornito all'India solo pneumatici posteriori asimmetrici con fianco destro rinforzato.

I piloti della MotoGP hanno anche una gamma più ampia di mescole di pneumatici tra cui scegliere. "Come previsto dai regolamenti [per le nuove piste], stiamo portando una mescola in più per i pneumatici anteriori e posteriori", ha spiegato Taramasso.

Le scelte sono Soft, Medium e, eccezionalmente, due varianti Hard all'anteriore. Per il pneumatico posteriore, la gamma completa è coperta da Soft, Medium e Hard (da questa stagione, di solito si usano solo due mescole al posteriore).

In caso di pioggia, si decide tra Soft e Medium all'anteriore e al posteriore, e il pneumatico posteriore ha anche un fianco destro rinforzato.