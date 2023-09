Michelin: Circuito de Buddh semelhante a Spielberg e Buriram

O Circuito Internacional de Buddh (5,010 km de comprimento, traçado fluido com oito curvas à direita e cinco à esquerda e uma reta posterior com mais de um quilómetro de comprimento) é também um terreno desconhecido para a Michelin.

Piero Taramasso, responsável pelas duas rodas da Michelin Motorsport, comentou: "É uma situação muito interessante porque todos estão a começar do zero e a estratégia escolhida no início do fim de semana será decisiva."

A escolha do pneu foi feita pelo fornecedor da unidade de França com base em simulações de computador. "Mas é claro que os testes físicos serão necessários para aperfeiçoar a configuração. Pela primeira e única vez esta época, não dispomos de dados de anos anteriores. As análises que fizemos mostram semelhanças com o Red Bull Ring na Áustria e Buriram na Tailândia. Por isso, esperamos condições muito exigentes para o pneu traseiro e especialmente para o flanco direito".

Assim, a Michelin forneceu à Índia apenas pneus traseiros com desenho assimétrico e com o flanco direito reforçado.

Os pilotos de MotoGP também têm uma gama mais ampla de compostos de pneus para escolher. "Como os regulamentos [para novas pistas] permitem, estamos a trazer um composto adicional para os pneus dianteiros e traseiros", explicou Taramasso.

As escolhas são Suave, Médio e, excecionalmente, duas variantes Duro na frente. Para o pneu traseiro, a gama completa é coberta com macio, médio e duro (uma vez que nesta época, apenas dois compostos são normalmente utilizados na traseira).

Em caso de chuva, a decisão é tomada entre Macio e Médio na frente e atrás, e o pneu traseiro também tem uma parede lateral direita reforçada.