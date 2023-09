GP d'Inde : les pilotes de GP doivent payer l'impôt sur le revenu

Depuis six mois déjà, SPEEDWEEK.com fait régulièrement état des obstacles bureaucratiques et des problèmes de douane et de fiscalité auxquels sont confrontés les équipes et les pilotes. Lors du premier GP moto en Inde, sur le Buddh International Circuit, ils s'attendent à des problèmes. Le CEO de la Formule 1, Stefano Domencali, avait également mis en garde le directeur de Dorna, Carmelo Ezpeleta, contre les défis insoupçonnés qui s'accumulent lors d'une apparition dans l'État multiethnique de 1,4 milliard d'habitants en Inde.

D'autre part, les usines de motos souhaitaient un événement dans cet immense pays qui compte 170 millions de deux-roues motorisés en circulation et où la société Pierer Mobility AG, avec son partenaire à 46,5 % Bajaj Auto International Holdings B.V. (BAIHBV), a construit à elle seule plus d'un million de motos de 125 cc à 401 cc (KTM et Husqvarna) depuis 2007. "En 16 ans, nous avons eu assez de mauvaises expériences avec la bureaucratie en Inde", a constaté un responsable de KTM.

Même les équipes d'usine MotoGP ont été priées en juillet de transmettre les contrats des pilotes d'usine, de Marc Márquez à Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia, au promoteur et aux autorités locales, car elles doivent payer des impôts en Inde sur 20,80 pour cent du salaire annuel. Cela signifie que si un pilote comme Marc Márquez gagne 15 à 18 millions chez HRC, il doit verser environ 3 à 3,6 millions.

Et chaque pilote qui perçoit par exemple 500.000 euros de salaire annuel doit laisser environ 25.000 euros à l'Etat indien pour sa participation au GP.

Comme les pilotes ont refusé de payer des impôts sur le revenu pour la première fois de leur vie en dehors de leur pays d'origine ou de leur domicile fiscal (par exemple l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France, l'Allemagne, le Japon ou Andorre) sur un site de GP à l'étranger, les constructeurs Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia et KTM ont pris en charge ces frais.

Ducati Corse a par exemple effectué hier en Inde les virements bancaires pour les salaires indiens proportionnels des pilotes d'usine Bagnaia, Pirro, Martin et Zarco.

Toujours est-il que les teams et les usines, y compris en Moto3 et Moto2, qui sont indemnisés par Dorna et l'IRTA pour chaque participation à un GP, ne doivent pas verser une part de leurs revenus annuels. Cela a été convenu par Dorna avec les autorités.

Les équipes privées de MotoGP comme GASGAS Tech3, LCR-Honda (avec Bradl et Nakagami en Inde) et Prima Pramac peuvent s'estimer heureuses, car leurs pilotes sont directement sous contrat avec les usines KTM, HRC et Ducati Corse, ce sont donc ces entreprises qui doivent verser les cautions proportionnelles.

Les usines de motos déduisent ensuite les montants versés en Inde des salaires annuels des pilotes. Les autorités fiscales indiennes délivrent ensuite aux pilotes des certificats attestant des montants d'impôts payés, qu'ils peuvent ensuite réclamer ou déduire de leurs déclarations d'impôts dans leur pays de résidence.

Un grand nombre de pilotes de MotoGP sont domiciliés dans le paradis fiscal d'Andorre, à savoir Pol et Aleix Espargaró, Brad Binder, Alex Rins, Augusto Fernández, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Joan Mir et Jack Miller.

En effet, en Andorre, les sportifs et autres millionnaires sont attirés par un modeste impôt sur le revenu de seulement 10 pour cent.

On peut douter que le cortège du GP revienne en Inde après ces problèmes bureaucratiques, de visa et d'impôts.