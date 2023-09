GP dell'India: i piloti del GP devono pagare l'imposta sul reddito

I piloti dei GP in India devono versare il 20,80% del loro compenso annuale come imposta sul reddito. Nel MotoGP, i produttori fanno questo per i piloti ufficiali.

Negli ultimi sei mesi SPEEDWEEK.com ha riferito regolarmente degli ostacoli burocratici e dei problemi doganali e fiscali che attendono i team e i piloti. In occasione del primo GP di motociclismo in India al Buddh International Circuit. Il CEO di Formula Uno Stefano Domencali aveva anche avvertito il capo della Dorna Carmelo Ezpeleta delle sfide inimmaginabili che si sarebbero presentate quando l'India sarebbe apparsa nel Paese multietnico di 1,4 miliardi di persone.

D'altra parte, i produttori di moto volevano un evento in questo enorme Paese, che conta 170 milioni di due ruote motorizzate in circolazione e dove Pierer Mobility AG da sola, con il suo partner al 46,5% Bajaj Auto International Holdings B.V. (BAIHBV), ha costruito più di 1 milione di moto da 125 cc a 401 cc (KTM e Husqvarna) dal 2007. "In 16 anni abbiamo avuto abbastanza esperienze negative con la burocrazia in India", ha osservato un dirigente di KTM.

Anche ai team della MotoGP è stato chiesto a luglio di presentare al promotore e alle autorità locali i contratti dei piloti ufficiali, da Marc Márquez a Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, perché in India devono pagare le tasse sul 20,80% del compenso annuale. In altre parole, se un pilota come Marc Márquez guadagna 15-18 milioni di dollari con la HRC, bisogna consegnare circa 3-3,6 milioni.

E ogni pilota che incassa, ad esempio, 500.000 euro in tasse annuali deve consegnare circa 25.000 euro allo Stato indiano per la sua partecipazione al GP.

Poiché i piloti si sono rifiutati di pagare l'imposta sul reddito per la prima volta nella loro vita al di fuori del loro paese o del loro domicilio fiscale (ad esempio Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Giappone o Andorra) in una sede di GP all'estero, i produttori Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia e KTM si sono fatti carico di questi costi.

Ducati Corse, ad esempio, ha effettuato ieri in India i bonifici bancari per gli stipendi pro-rata in India dei piloti ufficiali Bagnaia, Pirro, Martin e Zarco.

Dopo tutto, le squadre e le fabbriche, anche in Moto3 e Moto2, che sono compensate dalla Dorna e dall'IRTA per ogni partecipazione ai GP, non devono consegnare una quota del loro reddito annuale. Questo è stato concordato da Dorna con le autorità.

I team privati della MotoGP, come GASGAS Tech3, LCR-Honda (con Bradl e Nakagami in India) e Prima Pramac, possono essere contenti perché i loro piloti sono contrattualizzati direttamente con le fabbriche KTM, HRC e Ducati Corse, che devono quindi versare i depositi proporzionali.

Le fabbriche di moto detraggono poi gli importi pagati in India dagli stipendi annuali dei piloti. Le autorità fiscali indiane rilasciano poi ai piloti dei certificati per gli importi pagati, che possono poi essere richiesti o dedotti nella dichiarazione dei redditi del loro Paese di residenza.

Un buon numero di piloti della MotoGP risiede nel paradiso fiscale di Andorra: Pol e Aleix Espargaró, Brad Binder, Alex Rins, Augusto Fernández, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Joan Mir e Jack Miller.

Perché ad Andorra gli sportivi e altri milionari sono attirati da una modesta imposta sul reddito di appena il 10%.

È lecito dubitare che la squadra del GP torni in India dopo questi problemi burocratici, di visto e fiscali.