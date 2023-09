GP da Índia: os pilotos do GP têm de pagar imposto sobre o rendimento

Os pilotos de GP na Índia têm de depositar 20,80 por cento da sua taxa anual no imposto sobre o rendimento. No MotoGP, os fabricantes fazem-no para os pilotos de fábrica.

O SPEEDWEEK.com tem vindo a noticiar regularmente nos últimos seis meses os obstáculos burocráticos e os problemas aduaneiros e fiscais que esperam as equipas e os pilotos. No primeiro GP de motociclismo na Índia, no Circuito Internacional de Buddh. O diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domencali, também tinha avisado o chefe da Dorna, Carmelo Ezpeleta, dos desafios inimagináveis que surgiriam quando a Índia aparecesse no país multiétnico de 1,4 mil milhões de pessoas.

Por outro lado, os fabricantes de motos queriam um evento neste enorme país, que tem 170 milhões de veículos motorizados de duas rodas em funcionamento e onde a Pierer Mobility AG, com o seu parceiro de 46,5 por cento Bajaj Auto International Holdings B.V. (BAIHBV), construiu mais de 1 milhão de motos de 125 cc a 401 cc (KTM e Husqvarna) desde 2007. "Nos últimos 16 anos, já tivemos muitas experiências más com a burocracia na Índia", observou um executivo da KTM.

Até as equipas de fábrica do MotoGP foram convidadas, em julho, a apresentar os contratos dos pilotos de fábrica, de Marc Márquez a Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, ao promotor e às autoridades locais, porque têm de pagar impostos sobre 20,80% da taxa anual na Índia. Por outras palavras, se um piloto como Marc Márquez ganha 15 a 18 milhões na HRC, cerca de 3 a 3,6 milhões têm de ser entregues.

E cada piloto que recebe, digamos, 500.000 euros em taxas anuais tem de entregar cerca de 25.000 euros ao Estado indiano pela sua participação no GP.

Uma vez que os pilotos se recusaram, pela primeira vez na sua vida, a pagar o imposto sobre o rendimento fora do seu país de origem ou do seu domicílio fiscal (por exemplo, Itália, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Japão ou Andorra) num GP no estrangeiro, os construtores Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia e KTM assumiram estes custos.

A Ducati Corse, por exemplo, efectuou ontem na Índia as transferências bancárias para os salários proporcionais dos pilotos Bagnaia, Pirro, Martin e Zarco.

Afinal, as equipas e as fábricas, incluindo as de Moto3 e Moto2, que são compensadas pela Dorna e pela IRTA por cada participação em GP, não têm de entregar uma parte do seu rendimento anual. Este facto foi acordado pela Dorna com as autoridades.

As equipas privadas de MotoGP, como a GASGAS Tech3, a LCR-Honda (com Bradl e Nakagami na Índia) e a Prima Pramac podem ficar contentes porque os seus pilotos são contratados diretamente às fábricas KTM, HRC e Ducati Corse, pelo que estas empresas têm de pagar os depósitos proporcionais.

As fábricas de motas deduzem depois os montantes pagos na Índia dos salários anuais dos pilotos. As autoridades fiscais indianas emitem então certificados aos pilotos relativos aos montantes de impostos pagos, que podem depois reclamar ou deduzir nas suas declarações fiscais no seu país de residência.

Um bom número de pilotos de MotoGP está estabelecido no paraíso fiscal de Andorra, nomeadamente Pol e Aleix Espargaró, Brad Binder, Alex Rins, Augusto Fernández, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Joan Mir e Jack Miller.

Porque em Andorra, os desportistas e outros milionários são atraídos por um modesto imposto sobre o rendimento de apenas 10%.

Depois destes problemas burocráticos, de vistos e de impostos, é de duvidar que a equipa do GP regresse à Índia.