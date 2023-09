Ottimismo propositivo per Quartararo, chiarezza per Morbido

Franco Morbidelli parla in vista del GP d'India per la prima volta dopo l'annuncio del suo futuro in MotoGP con Pramac Ducati. Dall'altra parte del box Yamaha, continua il lavoro di Fabio Quartararo.

Fabio Quartararo arriva al primo GP d'India della storia solo all'undicesimo posto nel Campionato del Mondo. Ma almeno tutti partono da zero sul Buddh International Circuit, ancora sconosciuto agli assi della MotoGP. "È bello conoscere un nuovo posto e una nuova cultura, incontrare i tifosi indiani e correre su una pista che ancora non conosco. Guardando il tracciato, sembra una pista interessante. Vedremo cosa riusciremo a dimostrare", ha commentato la 24enne star della Yamaha.

"Abbiamo provato molte cose nei test di Misano, e alcune cose individuali le proveremo anche qui. Faremo del nostro meglio come sempre", ha aggiunto il campione del mondo 2021. Tuttavia, non ha nascosto la sua delusione dopo il già citato test del lunedì successivo al GP di San Marino. Il cucchiaio sul forcellone era una delle poche cose che potevano essere utilizzate sulla sua M1 d'ora in poi, aveva rivelato Fabio a Misano.

Nessuna nuova configurazione sarà presente sulla Yamaha del suo compagno di squadra Franco Morbidelli, che nel 2024 guiderà una GP24 attuale nel team clienti Ducati di Prima Pramac Racing. Anche questo è stato confermato ufficialmente lunedì.

"Ora che è ufficiale dove correrò il prossimo anno, questo mi dà la chiarezza necessaria per concentrarmi sui compiti che mi aspettano", ha sottolineato "Franky" a questo proposito. "Ora posso concentrarmi completamente su ciò che accade in pista e guidare senza avere nulla da perdere".

"Al test di Misano è stato deciso che sarei rimasto con la stessa configurazione di moto che avevo fino a quel momento", ha chiarito il 28enne italiano, che a Misano aveva comunque provato un nuovo telaio e un nuovo pacchetto aerodinamico, ma non il nuovo motore. "Sono entusiasta di vedere come andrà con il mio pacchetto sul circuito di Buddh. È qualcosa di nuovo, che è sempre interessante per i piloti e le squadre".

Test del lunedì a Misano, tempi combinati (11 settembre):

1° Marini, Ducati, 1'30.602 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,234 sec.

3° Binder, KTM, + 0,552

4° Martin, Ducati, + 0,566

5° Miller, KTM, + 0,573

6° Quartararo, Yamaha, + 0,575

7° Oliveira, Aprilia, + 0,630

8° Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12° Nakagami, Honda, + 0,832

13° Zarco, Ducati, + 0,890

14° Marc Márquez, Honda, + 0,973

15° Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16° Mir, Honda, + 1,084

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18° Bradl, Honda, + 1.544

Risultati MotoGP, Misano (10 settembre):

1° Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33.421 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 3,812

4° Pedrosa, KTM, + 4,481

5° Viñales, Aprilia, + 10.510

6° Oliveira, Aprilia, + 12.274

7° Marc Márquez, Honda, + 13.576

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9° Marini, Ducati, + 14.982

10° Zarco, Ducati, + 15.484

11° Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12° Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13° Quartararo, Yamaha, + 15.898

14° Binder, KTM, + 23.778

15° Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16° Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17° Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18° Bradl, Honda, + 35.330

19° Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 giri indietro

- Mir, Honda, 17 giri indietro

- Miller, KTM, 18 giri indietro

- Pirro, Ducati, 18 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Misano (9 settembre):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:58.785 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 4,582

4° Pedrosa, KTM, + 4,772

5° Binder, KTM, + 4.931

6° Viñales, Aprilia, + 6,062

7° Marini, Ducati, + 6.519

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10° Marc Márquez, Honda, + 11.318

11° Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12° Oliveira, Aprilia, + 13.788

13° Quartararo, Yamaha, + 14.243

14° Zarco*, Ducati, + 14.154

15° Miller, KTM, + 17.421

16° Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17° Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18° Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19° Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20° Pirro, Ducati, + 21.454

21° Nakagami, Honda, + 21.962

22° Bradl**, Honda, + 23.672

23° Mir**, Honda, + 36.100



*= un posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (invece del giro lungo a fine gara per infrazione ai "limiti della pista")

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannino 47. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.