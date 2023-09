Otimismo para Quartararo, clareza para Morbido

Franco Morbidelli fala antes do GP da Índia pela primeira vez desde que anunciou o seu futuro no MotoGP com a Pramac Ducati. Do outro lado da box da Yamaha, o trabalho continua para Fabio Quartararo.

Fabio Quartararo chega ao primeiro GP da Índia da história apenas em décimo primeiro lugar no Campeonato do Mundo. Mas, pelo menos, todos estão a começar do zero no Circuito Internacional de Buddh, que ainda é desconhecido para os ases do MotoGP. "É bom conhecer um novo local e uma nova cultura, conhecer os fãs indianos e correr numa pista que ainda não conheço. Olhando para o traçado, parece ser uma pista interessante. Vamos ver o que podemos mostrar," opinou a estrela de 24 anos da Yamaha.

"Tentámos muito no teste de Misano, algumas coisas individuais que vamos tentar aqui também. Vamos dar o nosso melhor como sempre", acrescentou o Campeão do Mundo de 2021. No entanto, ele também não escondeu sua deceção após o teste de segunda-feira mencionado acima, após o GP de San Marino. A colher no braço oscilante foi uma das poucas coisas que poderia ser usada em sua M1 a partir de agora, Fabio revelou em Misano.

Nenhuma nova configuração será vista na Yamaha do seu companheiro de equipa Franco Morbidelli, que vai pilotar uma GP24 atual na equipa cliente Ducati da Prima Pramac Racing em 2024. Isto também foi confirmado oficialmente na segunda-feira.

"Agora que é oficial onde vou correr no próximo ano, isso dá-me a clareza de que preciso para me concentrar nas tarefas que tenho pela frente", sublinhou "Franky" a este respeito. "Agora posso concentrar-me totalmente no que está a acontecer na pista e correr sem ter nada a perder".

"No teste de Misano foi decidido que eu ficaria com a mesma configuração de moto que tinha até então", esclareceu o italiano de 28 anos, que ainda testou um novo chassi e pacote aerodinâmico em Misano, mas não o novo motor. "Estou entusiasmado para ver como vai correr com o meu pacote no Circuito de Buddh. É algo novo, o que é sempre interessante para os pilotos e para as equipas."

Teste de segunda-feira em Misano, tempos combinados (11 de setembro):

1º Marini, Ducati, 1'30.602 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,234 seg.

3º Binder, KTM, + 0,552

4º Martin, Ducati, + 0,566

5º Miller, KTM, + 0,573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0,630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12º Nakagami, Honda, + 0,832

13º Zarco, Ducati, + 0,890

14º Marc Márquez, Honda, + 0,973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16º Mir, Honda, + 1,084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18º Bradl, Honda, + 1,544

Resultados MotoGP, Misano (10 setembro):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn em 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3,812

4º Pedrosa, KTM, + 4,481

5º Viñales, Aprilia, + 10,510

6º Oliveira, Aprilia, + 12,274

7º Marc Márquez, Honda, + 13,576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9º Marini, Ducati, + 14,982

10º Zarco, Ducati, + 15,484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13º Quartararo, Yamaha, + 15,898

14º Binder, KTM, + 23,778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18º Bradl, Honda, + 35,330

19º Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 voltas abaixo

- Mir, Honda, 17 voltas atrás

- Miller, KTM, 18 voltas atrás

- Pirro, Ducati, 18 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 setembro):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:58.785 minutos.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,445 s

3º Bagnaia, Ducati, + 4,582

4º Pedrosa, KTM, + 4,772

5º Binder, KTM, + 4,931

6º Viñales, Aprilia, + 6,062

7º Marini, Ducati, + 6,519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13,788

13º Quartararo, Yamaha, + 14,243

14º Zarco*, Ducati, + 14,154

15º Miller, KTM, + 17,421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20º Pirro, Ducati, + 21,454

21º Nakagami, Honda, + 21,962

22º Bradl**, Honda, + 23,672

23º Mir**, Honda, + 36,100



*= um lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (em vez de uma volta longa no final da corrida devido à infração dos "limites da pista")

Classificação do Campeonato do Mundo após 24 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 283 pontos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 416 pontos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 394 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.