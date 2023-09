Droits TV GP allemands : Moins d'argent et d'espaces de diffusion

Depuis quelques mois, il est clair que la chaîne de télévision gratuite autrichienne ServusTV ne pourra plus être captée de manière linéaire en Allemagne en 2024 et que ses contenus ne seront plus diffusés que sous forme numérique sur le territoire de diffusion allemand. Après l'arrêt de la diffusion linéaire, ServusTV ne sera plus disponible en Allemagne l'année prochaine que par le biais de la plateforme vidéo "ServusTV on". Cela signifie que même le Championnat du monde MotoGP et le Championnat du monde Superbike ne pourront plus être regardés gratuitement par ServusTV en Allemagne après 2023 dans la même mesure que jusqu'à présent.

Le nouveau Dorna Sports Chief Commercial Officer Dan Rossomondo s'occupe depuis des mois de trouver de nouveaux partenaires pour les droits TV du MotoGP en Allemagne. Depuis le début de l'été, il apparaît qu'aucune chaîne de télévision premium n'est intéressée, ARD et ZDF se sont retirées très tôt des négociations.

RTL avait déjà montré son intérêt lors du GP de Valence en novembre 2022, mais aucun accord n'a été trouvé jusqu'à présent. Les groupes de chaînes RTL (avec ntv et NITRO) ou ProSiebenSat.1 pourraient reprendre les droits du GP en télévision gratuite et se partager les retransmissions pour moitié avec la chaîne payante Sky Deutschland.

En ce qui concerne les droits TV du MotoGP, ServusTV se concentrera à nouveau sur la zone de diffusion autrichienne à partir de 2024, comme elle l'a déjà fait au cours des trois années 2016 à 2018. En Suisse, SRF continuera à diffuser les courses.

L'absence d'un pilote allemand de haut niveau complique la vente des droits TV. C'est pourquoi Dorna ne recevra pas l'argent qu'elle a reçu jusqu'à présent pour les droits, ni les espaces de diffusion garantis par ServusTV. Il s'est toutefois rapidement avéré que les groupes de chaînes de RTL (avec NITRO et ntv) et ProSiebenSat.1 faisaient partie des choix proches, en plus de la chaîne payante SKY.

Depuis la manche allemande du championnat du monde, il est devenu évident que RTL et ProSiebenSat.1 ainsi que SKY continuaient à mimer la procédure d'offre. Depuis, il est prévisible que les deux chaînes de télévision gratuites se partageront à l'avenir les droits en Allemagne. Un système que la Dorna a également expérimenté en Italie et en Espagne.

En Allemagne, il y aura donc une combinaison de télévision gratuite et payante après 2023. Les détails exacts sont encore en cours de négociation.

RTL diffuserait probablement le MotoGP sur la chaîne spécialisée NITRO. La réception de NITRO est gratuite. Les moyens de réception de NITRO en Allemagne vont du satellite, du câble, de la TNT, de la TV IP, de l'Internet (OTT) jusqu'à l'application.

Mais aucune des deux chaînes de télévision présélectionnées ne souhaite retransmettre en direct les catégories GP Moto3 et Moto2 en raison des faibles taux d'audience TV et du temps nécessaire.

De plus, en 2006 déjà, RTL n'a pas réussi à faire de gros scores d'audience avec le MotoGP malgré une couverture médiatique complexe. La part de marché se situait entre 5 et 7 pour cent, bien que 40 collaborateurs aient été envoyés sur les Grands Prix.

RTL s'est retiré de la Formule 1 après 2022 et il manque une locomotive allemande pour le MotoGP. En outre, le groupe RTL a surpris tout le monde en s'assurant un lot important de droits pour le football et la ligue professionnelle américaine NFL, évinçant ainsi ProSiebenSat.1. En 2023, le groupe de Cologne proposera environ 80 retransmissions en direct par saison. Outre ce projet et les matchs internationaux de football, RTL ne dispose pas de capacités suffisantes pour le MotoGP, c'est pourquoi le groupe RTL souhaite se rabattre sur la chaîne NITRO.

"Ce sera un patchwork désert", estime un expert TV allemand. "Seules les courses de MotoGP - si tant est qu'il y en ait - seront diffusées sur la chaîne principale, le reste étant relégué quelque part chez les petites filiales ou uniquement en numérique ou avec de courts moments forts".

On ne sait pas encore quels commentateurs et experts resteront sur ServusTV pour le marché autrichien. Edgar Mielke pourrait revenir aux GP sur la nouvelle chaîne de télévision allemande.

Le fait est que la plupart des chaînes de télévision se concentrent désormais sur les événements en direct et les événements sportifs, parce que c'est la seule possibilité d'avoir encore un peu de succès dans la lutte pour les parts de marché face à de nouveaux concurrents comme You-Tube, Netflix et toutes sortes de services de streaming.

En été 2018, ServusTV s'est assuré auprès de Dorna les droits de retransmission en direct en clair pour cinq ans (y compris 2023). Jusqu'à fin 2018, Eurosport détenait en Allemagne les droits exclusifs de retransmission en direct pour la télévision gratuite et payante, Eurosport 1 sur le câble, le satellite et la télévision numérique terrestre. Eurosport payait 3,5 millions d'euros par an pour les droits des GP. Pendant de nombreuses années, les GP de moto ont connu des changements de contrats de télévision.

Les contrats avec Sky, le groupe RTL ou ProSiebenSat.1 devraient être conclus par Dorna pour au moins trois ans.