Diritti televisivi del GP di Germania: Meno soldi e spazio di trasmissione

Dopo la stagione 2024, Dorna non riceverà più gli importi precedenti per i diritti TV del MotoGP in Germania, né lo spazio di trasmissione che è stato abituale negli ultimi tempi.

Da alcuni mesi è chiaro che il canale televisivo austriaco gratuito ServusTV non sarà più ricevuto in Germania in modo lineare nel 2024 e che i contenuti dell'area di trasmissione tedesca saranno distribuiti solo in modo digitale. Dopo la cessazione della trasmissione lineare, il prossimo anno ServusTV sarà ricevibile in Germania solo attraverso la piattaforma video "ServusTV on". Ciò significa che anche il Campionato del Mondo MotoGP e il Campionato del Mondo Superbike in Germania non saranno più disponibili gratuitamente su ServusTV nella stessa misura in cui lo erano prima dopo il 2023.

Il nuovo Chief Commercial Officer di Dorna Sports, Dan Rossomondo, è stato impegnato per mesi nella ricerca di nuovi partner per i diritti televisivi della MotoGP in Germania. Dall'inizio dell'estate è emerso che nessuna emittente televisiva premium è interessata, ARD e ZDF hanno abbandonato presto le trattative.

RTL ha mostrato interesse già in occasione del GP di Valencia del novembre 2022, ma non è ancora stato raggiunto un accordo. I gruppi radiotelevisivi RTL (con ntv e NITRO) o ProSiebenSat.1 potrebbero rilevare i diritti del GP in chiaro e condividere metà delle trasmissioni con l'emittente a pagamento Sky Deutschland.

ServusTV si concentrerà nuovamente sull'area di trasmissione austriaca per i diritti TV della MotoGP a partire dal 2024, come ha fatto per il triennio 2016-2018. In Svizzera, SRF continuerà a trasmettere.

L'assenza di un pilota tedesco di punta rende più difficile la vendita dei diritti TV. Pertanto, Dorna non otterrà né il denaro ricevuto finora per i diritti né le aree di trasmissione promesse da ServusTV. Tuttavia, è apparso subito evidente che i gruppi radiotelevisivi di RTL (con NITRO e ntv) e ProSiebenSat.1 erano in lizza, insieme alla stazione televisiva a pagamento SKY.

Dopo la Coppa del Mondo di calcio tedesca è diventato evidente che RTL e ProSiebenSat.1, così come SKY, continuano a imitare il processo di candidatura. Da allora è prevedibile che in futuro le due emittenti televisive gratuite si divideranno i diritti in Germania. Un sistema che Dorna ha praticato anche in Italia e in Spagna.

In Germania, quindi, dopo il 2023 ci sarà una combinazione di free TV e pay TV. I dettagli esatti sono ancora in fase di negoziazione.

RTL probabilmente trasmetterà il MotoGP sul canale di interesse speciale NITRO. La ricezione di NITRO è gratuita. I canali di ricezione di NITRO in Germania sono il satellite, il cavo, il DVB-T, l'IPTV, Internet (OTT) e l'app.

Ma nessuna delle due emittenti televisive selezionate vuole trasmettere in diretta le classi GP Moto3 e Moto2 a causa dei bassi ascolti televisivi e del grande impegno di tempo.

Inoltre, RTL non ha ottenuto grandi risultati in termini di ascolti con il MotoGP nel 2006, nonostante la sua elaborata copertura. La quota di mercato si è attestata tra il 5 e il 7%, nonostante l'invio di 40 dipendenti al Gran Premio.

RTL si è ritirata dalla Formula 1 dopo il 2022, e non c'è nessun cavallo di razza tedesco per il MotoGP. Inoltre, il Gruppo RTL si è sorprendentemente assicurato un ampio pacchetto di diritti per il calcio e per il campionato professionistico americano NFL, battendo ProSiebenSat.1. Il gruppo radiotelevisivo di Colonia offrirà circa 80 trasmissioni in diretta a stagione nel 2023. Oltre a questo progetto e alle partite di calcio internazionali, RTL non ha una capacità sufficiente per la MotoGP, motivo per cui il gruppo RTL vuole passare al canale NITRO.

"Sarà un patchwork selvaggio", dice un esperto di TV tedesca. "Solo le gare della MotoGP - se ci saranno - saranno trasmesse sul canale principale, mentre il resto sarà scaricato da qualche parte sulle emittenti minori o solo in digitale o solo con brevi highlights".

Quali commentatori ed esperti per il mercato austriaco rimarranno con ServusTV è una questione aperta. Edgar Mielke potrebbe tornare allo sport del GP nella nuova emittente televisiva tedesca.

Il fatto è che la maggior parte delle emittenti televisive si sta concentrando sugli eventi sportivi in diretta perché è l'unico modo per avere ancora un discreto successo nella lotta per le quote di mercato contro i nuovi concorrenti come You-Tube, Netflix e tutti i tipi di servizi di streaming.

Nell'estate 2018 ServusTV si è assicurata da Dorna i diritti di trasmissione in diretta in chiaro per cinque anni (compreso il 2023). Fino alla fine del 2018, Eurosport deteneva i diritti esclusivi di trasmissione in diretta in Germania per la TV gratuita e a pagamento, Eurosport 1 via cavo, satellite e digitale terrestre. Eurosport ha pagato 3,5 milioni di euro all'anno per i diritti del GP. Nel corso degli anni, i contratti televisivi per i GP di motociclismo hanno subito ripetuti cambiamenti.

I contratti con Sky, RTL Group o ProSiebenSat.1 devono essere stipulati da Dorna per almeno tre anni.