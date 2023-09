Direitos de transmissão televisiva do GP da Alemanha: Menos dinheiro e espaço de transmissão

Há já alguns meses que se tornou claro que o canal austríaco de televisão de acesso livre ServusTV deixará de ser captado de forma linear na Alemanha em 2024 e que os conteúdos da zona de difusão alemã serão apenas distribuídos digitalmente. Após a cessação da transmissão linear, a ServusTV só poderá ser recebida na Alemanha no próximo ano através da plataforma de vídeo "ServusTV on". Isto significa que, a partir de 2023, o Campeonato do Mundo de MotoGP e o Campeonato do Mundo de Superbike na Alemanha também deixarão de estar disponíveis gratuitamente na ServusTV, tal como antes.

O novo Diretor Comercial da Dorna Sports, Dan Rossomondo, tem estado ocupado durante meses a encontrar novos parceiros para os direitos televisivos do MotoGP na Alemanha. Desde o início do verão que se tornou evidente que nenhuma estação de televisão de topo está interessada, tendo a ARD e a ZDF abandonado as negociações desde o início.

A RTL mostrou interesse já no GP de Valência, em novembro de 2022, mas ainda não se chegou a acordo. Os grupos de radiodifusão RTL (com a ntv e a NITRO) ou ProSiebenSat.1 poderiam assumir os direitos de transmissão do GP na televisão de acesso livre e partilhar metade das transmissões com a Sky Deutschland, uma estação de televisão por assinatura.

A ServusTV voltará a concentrar-se na área de transmissão austríaca para os direitos televisivos do MotoGP a partir de 2024 - tal como aconteceu nos três anos de 2016 a 2018. Na Suíça, a SRF continuará a transmitir.

A ausência de um piloto alemão de topo torna mais difícil a venda dos direitos televisivos. Por conseguinte, a Dorna não receberá o dinheiro que recebeu até agora pelos direitos nem as áreas de transmissão prometidas pela ServusTV. No entanto, rapidamente se tornou evidente que os grupos de radiodifusão RTL (com a NITRO e a ntv) e ProSiebenSat.1 estavam na seleção mais próxima, juntamente com a estação de televisão por assinatura SKY.

Desde o Campeonato do Mundo de Futebol na Alemanha, tornou-se óbvio que a RTL e a ProSiebenSat.1, bem como a SKY, continuam a participar no processo de concurso. Desde então, é previsível que, no futuro, os dois organismos de radiodifusão televisiva gratuita partilhem os direitos de transmissão na Alemanha. Um sistema que a Dorna também praticou em Itália e em Espanha.

Por conseguinte, na Alemanha, a partir de 2023, haverá uma combinação de televisão de acesso livre e de televisão paga. Os pormenores exactos ainda estão a ser negociados.

A RTL irá provavelmente transmitir o MotoGP no canal de interesse especial NITRO. A receção do NITRO é gratuita. As vias de receção do NITRO na Alemanha passam por satélite, cabo, DVB-T, IPTV, Internet (OTT) e aplicação.

Mas nenhuma das duas estações de televisão pré-seleccionadas quer transmitir em direto as classes GP Moto3 e Moto2 devido às baixas audiências televisivas e ao elevado tempo de transmissão.

Além disso, a RTL não conseguiu grandes resultados em termos de audiências com o MotoGP em 2006, apesar da sua cobertura elaborada. A quota de mercado situou-se entre uns escassos 5 e 7 por cento, apesar de terem sido enviados 40 empregados para o Grande Prémio.

A RTL retirou-se da Fórmula 1 após 2022 e não há nenhum cavalo de corrida alemão para o MotoGP. Além disso, o RTL Group conseguiu, de forma surpreendente, um vasto pacote de direitos para o futebol e a liga profissional americana NFL, batendo a ProSiebenSat.1. O grupo de radiodifusão sediado em Colónia irá oferecer cerca de 80 transmissões em direto por temporada em 2023. Para além deste projeto e dos jogos internacionais de futebol, a RTL não dispõe de capacidade suficiente para o MotoGP, razão pela qual o RTL Group pretende mudar para o canal NITRO.

"Será uma grande manta de retalhos", diz um especialista alemão em televisão. "Só as corridas de MotoGP - se as houver - serão transmitidas no canal principal, as restantes serão transmitidas nos canais secundários mais pequenos, ou apenas em digital, ou apenas com pequenos destaques."

Que comentadores e especialistas do mercado austríaco ficarão na ServusTV é uma questão em aberto. Edgar Mielke poderá regressar ao desporto de GP na nova estação de televisão alemã.

O facto é que a maioria das estações de televisão está agora a concentrar-se nos eventos desportivos e em direto, porque é a única forma de ter um sucesso razoável na luta pela quota de mercado contra novos concorrentes como o You-Tube, o Netflix e todos os tipos de serviços de streaming.

A ServusTV assegurou os direitos de transmissão em direto da Dorna no verão de 2018 por cinco anos (incluindo 2023). Até ao final de 2018, o Eurosport detinha os direitos exclusivos de transmissão em direto na Alemanha para a televisão gratuita e paga, o Eurosport 1, por cabo, satélite e digital terrestre. O Eurosport pagou 3,5 milhões de euros por ano pelos direitos do GP. Ao longo de muitos anos, os contratos de transmissão televisiva dos Grandes Prémios de motociclismo sofreram várias alterações.

Os contratos com a Sky, o RTL Group ou a ProSiebenSat.1 devem ser celebrados pela Dorna por um período mínimo de três anos.