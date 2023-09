Stefan Bradl en la India: "Todo sin problemas hasta ahora".

"No me puedo quejar. Todo ha ido sobre ruedas. No tuve ningún problema para viajar de Munich a la India y al circuito", explicó Stefan Bradl en una entrevista con SPEEDWEEK.com tras su llegada al paddock en la India. "Ya recibí mi visado el miércoles pasado. Todo estaba impecable".

El piloto probador de Honda MotoGP, que ha firmado un nuevo contrato para 2024, se aloja con LCR-Honda (al igual que Ducati) en el Hotel Radisson, a escasos 20 minutos del Circuito Internacional de Buddh, de 5,01 km. "Cogí un taxi hasta la pista una vez el miércoles por la tarde. No hubo ningún problema. Pero en lo que respecta al tráfico, no necesito conducir hasta aquí porque es muy caótico. Por eso los equipos han contratado servicios de lanzadera. Básicamente se circula por la izquierda, pero cada uno conduce como quiere, como en la mayoría de los países asiáticos".

"Aquí hace mucho calor, más de 30 grados, quizá no tan húmedo como en Malasia, pero sí 2 ó 3 grados más, así que viene a ser lo mismo", sostiene el veterano de 33 años.

El bávaro sabe, sin embargo, que tiene que tener cuidado con su dieta debido a los muchos alimentos contaminados, de lo contrario existe el riesgo de sufrir desagradables trastornos estomacales y diarrea. "Sí, tengo cuidado allí, incluso me lavo los dientes con agua mineral".

"El miércoles estuve poco tiempo en la pista. Planeamos una inspección completa de la pista con el equipo LCR. Algunos pilotos ya dieron una vuelta a la pista el miércoles. Vi vídeos de You-tube con ellos en casa".

¿Puede compararse el circuito de Buddh, en Greater Noida (se conduce en el sentido de las agujas del reloj), con su trazado fluido y sus ocho curvas a derechas y cinco a izquierdas, con cualquier otra pista de GP existente?

Bradl, sobre el trazado construido por el arquitecto de circuitos alemán Ing. Hermann Tilke: "Sí, la recta trasera de casi 1,2 km después de la curva 3 es casi idéntica en longitud a las dos rectas de Austin. Esta recta trasera de la India es unos 50 metros más larga, creo. Hay curvas lentas y rápidas, muy variadas. El trazado parece interesante y bueno, hay muchas subidas y bajadas, aunque no tan extremas. Ahora hay que ver lo cerca que están los muros de la pista. Uno de nuestros mecánicos estaba dando una vuelta y dijo que la zona de salida de pista podría ser más grande al final de la larga recta de atrás... Pero lo veré más de cerca en persona el jueves".

Bradl tiene ahora un visado electrónico para la India por 180 días. No obstante, está deseando trasladarse a climas más civilizados. "Ahora no estoy agitando la cabeza para venir aquí todos los años en el futuro", resumió Stefan Bradl. "Ahora estoy deseando ir a Japón, y eso significa mucho...".