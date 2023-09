Stefan Bradl en Inde : "Jusqu'à présent, tout s'est déroulé sans accroc".

Stefan Bradl remplace Alex Rins, blessé, au sein du LCR-Honda en Inde et au Japon. Il était déjà dans le paddock mercredi et il va s'assurer aujourd'hui que le mur est vraiment trop proche après la ligne droite.

"Je n'ai pas à me plaindre. Tout s'est bien passé pour moi. Je n'ai eu aucun problème pour me rendre de Munich en Inde et sur le circuit", a déclaré Stefan Bradl lors d'une interview accordée à SPEEDWEEK.com après son arrivée dans le paddock indien. "J'ai obtenu mon visa dès mercredi dernier. Tout s'est déroulé sans encombre".

Le pilote d'essai Honda MotoGP, qui a signé un nouveau contrat pour 2024, séjourne avec LCR-Honda (tout comme Ducati) à l'hôtel Radisson, à un peu plus de 20 minutes du circuit international de Buddh, long de 5,01 km. "Je suis sorti une fois en taxi mercredi midi pour me rendre sur le circuit. Ce n'était pas un problème. Mais en ce qui concerne le trafic, je ne dois pas forcément conduire moi-même ici, car c'est très chaotique. C'est pourquoi les équipes ont réservé des services de navettes. En principe, la circulation se fait à gauche, mais chaque habitant conduit comme il l'entend, comme dans la plupart des pays asiatiques".

"Il fait très chaud ici, plus de 30 degrés, peut-être pas aussi étouffant qu'en Malaisie, mais 2 à 3 degrés de plus, donc ça revient au même", constate le vétéran de 33 ans.

Le Bavarois sait toutefois qu'il devra faire attention à son alimentation en raison des nombreuses contaminations, sous peine de souffrir de maux d'estomac et de diarrhées. "Oui, je suis prudent à ce sujet, je me brosse même les dents avec de l'eau minérale".

"Je ne suis sorti que brièvement sur la piste mercredi. Nous avons prévu une visite complète du circuit avec l'équipe LCR. Certains pilotes ont déjà fait le tour du circuit mercredi. J'ai regardé des vidéos You-tube à la maison".

Peut-on comparer le circuit de Buddh à Greater Noida (il se parcourt dans le sens des aiguilles d'une montre), avec son tracé fluide et ses huit virages à droite et cinq à gauche, à un autre circuit GP existant ?

Bradl à propos de la piste construite par l'architecte de circuit allemand Ing. Hermann Tilke : "Oui, la ligne droite opposée au virage 3, longue de presque 1,2 km, a une longueur quasiment identique à celle des deux lignes droites d'Austin. Cette ligne droite en Inde est encore plus longue d'environ 50 mètres, je crois. Il y a des virages lents et des virages rapides, c'est très varié. Le tracé a l'air intéressant et bon, il y a beaucoup de montées et de descentes, même si ce n'est pas aussi extrême. Maintenant, il faut voir à quel point les murs sont proches de la piste. Un de nos mécaniciens s'est promené une fois et il a dit qu'au bout de la longue ligne droite, la zone de dégagement pourrait être plus grande... Mais je regarderai cela de plus près jeudi en personne".

Bradl dispose désormais d'un visa e-Inde valable 180 jours. Il se réjouit néanmoins de poursuivre son voyage vers des contrées plus civilisées. "Je ne vais pas me battre pour venir ici tous les ans à l'avenir", a résumé Stefan Bradl. "J'ai hâte d'être au Japon, ce qui signifie déjà beaucoup...".