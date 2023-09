Stefan Bradl in India: "Tutto regolare finora".

"Non posso lamentarmi. È andato tutto liscio per me. Non ho avuto alcun problema nel viaggio da Monaco all'India e alla pista", ha spiegato Stefan Bradl in un'intervista a SPEEDWEEK.com dopo il suo arrivo nel paddock in India. "Ho ricevuto il visto già mercoledì scorso. Tutto è stato impeccabile".

Il pilota collaudatore della Honda MotoGP, che ha firmato un nuovo contratto per il 2024, alloggia con la LCR-Honda (oltre che con la Ducati) al Radisson Hotel, a soli 20 minuti dai 5,01 km del Buddh International Circuit. "Una volta, mercoledì pomeriggio, ho preso un taxi per andare in pista. Non è stato un problema. Ma per quanto riguarda il traffico, non ho bisogno di guidare da solo qui perché è molto caotico. Per questo i team hanno prenotato dei servizi di navetta. La circolazione è fondamentalmente a sinistra, ma ogni locale guida come vuole, come nella maggior parte dei Paesi asiatici".

"Qui fa molto caldo, più di 30 gradi, forse non così umido come in Malesia, ma da 2 a 3 gradi più caldo, quindi è la stessa cosa", sostiene il veterano 33enne.

Il bavarese sa però che deve fare attenzione alla sua dieta a causa dei molti cibi contaminati, altrimenti c'è il rischio di disturbi allo stomaco e diarrea. "Sì, sono attento, mi lavo anche i denti con l'acqua minerale".

"Mercoledì sono stato in pista solo per poco tempo. Abbiamo programmato un'ispezione completa della pista con il team LCR. Alcuni piloti hanno già girato in pista mercoledì. Ho guardato i video su You-tube con loro a casa".

Il Buddh Circuit di Greater Noida (si percorre in senso orario), con il suo layout fluido e le sue otto curve a destra e cinque a sinistra, può essere paragonato a qualsiasi altra pista da GP esistente?

Bradl sul circuito costruito dall'architetto tedesco Hermann Tilke: "Sì, il rettilineo posteriore lungo quasi 1,2 km dopo la curva 3 è quasi identico in lunghezza ai due rettilinei di Austin. Questo rettilineo in India è più lungo di altri 50 metri, credo. Ci sono curve lente e veloci, molto varie. Il layout sembra interessante e buono, ci sono molti saliscendi, anche se non così estremi. Ora bisogna vedere quanto sono vicini i muri alla pista. Uno dei nostri meccanici stava facendo un giro e ha detto che la zona di deflusso potrebbe essere più grande alla fine del lungo rettilineo posteriore... Ma darò un'occhiata di persona giovedì".

Bradl ha ora un visto elettronico per l'India della durata di 180 giorni. Tuttavia, non vede l'ora di trasferirsi in climi più civili. "Non mi sto agitando per venire qui ogni anno in futuro", ha concluso Stefan Bradl. "Ora non vedo l'ora di andare in Giappone, e questo significa molto...".