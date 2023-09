Stefan Bradl na Índia: "Até agora, tudo correu bem".

Stefan Bradl está a substituir o lesionado Alex Rins na LCR Honda na Índia e no Japão. Ele já estava no paddock na quarta-feira e vai verificar hoje se o muro está realmente muito próximo após a reta da meta.

"Não me posso queixar. Tudo correu bem para mim. Não tive qualquer problema na viagem de Munique para a Índia e para a pista", explicou Stefan Bradl numa entrevista ao SPEEDWEEK.com após a sua chegada ao paddock na Índia. "Já recebi o meu visto na passada quarta-feira. Tudo estava impecável."

O piloto de testes da Honda MotoGP, que assinou um novo contrato para 2024, está alojado com a LCR-Honda (bem como com a Ducati) no Radisson Hotel, a pouco mais de 20 minutos do Circuito Internacional de Buddh, com 5,01 km. "Apanhei um táxi para a pista uma vez na quarta-feira à tarde. Isso não foi um problema. Mas no que diz respeito ao trânsito, não preciso de conduzir até aqui porque é muito caótico. É por isso que as equipas reservaram serviços de transporte. Basicamente, o trânsito é feito pela esquerda, mas cada local conduz como quer, como na maioria dos países asiáticos."

"Aqui faz muito calor, mais de 30 graus, talvez não tão húmido como na Malásia, mas 2 a 3 graus mais quente, por isso é a mesma coisa", afirma o veterano de 33 anos.

O bávaro sabe, no entanto, que tem de ter cuidado com a sua alimentação devido aos muitos alimentos contaminados, caso contrário corre o risco de ter perturbações gástricas desagradáveis e diarreia. "Sim, tenho cuidado, até lavo os dentes com água mineral".

"Estive pouco tempo em pista na quarta-feira. Planeámos uma inspeção completa da pista com a equipa LCR. Alguns pilotos já deram a volta à pista na quarta-feira. Vi vídeos do YouTube com eles em casa".

O Circuito de Buddh, em Greater Noida (é conduzido no sentido dos ponteiros do relógio), com o seu traçado fluido e oito curvas à direita e cinco à esquerda, pode ser comparado a qualquer outra pista de GP existente?

Bradl sobre a pista construída pelo arquiteto de circuitos alemão Ing. Hermann Tilke: "Sim, a reta de trás com quase 1,2 km de comprimento depois da curva 3 é quase idêntica em comprimento às duas rectas de Austin. Esta reta de trás na Índia é cerca de 50 metros mais comprida, penso eu. Há curvas mais lentas e rápidas, muito variadas. O traçado parece interessante e bom, há muitas subidas e descidas, embora não tão extremas. Agora é preciso ver a proximidade dos muros em relação à pista. Um dos nossos mecânicos estava a dar uma volta e disse que a zona de saída de pista podia ser maior no final da longa reta de trás... Mas vou ver mais de perto na quinta-feira".

Bradl tem agora um visto eletrónico para a Índia por 180 dias. No entanto, ele está ansioso para ir para climas mais civilizados. "Não estou a tentar vir aqui todos os anos no futuro", resumiu Stefan Bradl. "Agora estou ansioso pelo Japão, e isso significa muito..."