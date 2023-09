Stefan Bradl (Honda) : "Des chances ici ? Difficile à dire".

Cette année, Stefan Bradl a déjà participé au GP du Texas pour le compte du pilote Repsol Honda Marc Márquez, où il a chuté dans l'avant-dernier tour alors qu'il se battait pour la neuvième place. Il s'est ensuite présenté au GP de Jerez avec une wild card du Honda MotoGP Test Team, dont le chef d'équipe Repsol Honda de longue date, Ramon Aurín, est désormais le technicien en chef à la place de Klaus Nöhles qui, lui, s'occupera en 2023 du Japonais Taka Nakagami chez Idemitsu LCR-Honda. Bradl a empoché deux points à Jerez pour avoir terminé 14ème dimanche.

A Misano, Bradl s'était récemment classé 15e sur la grille de départ avec un nouveau châssis, mais il n'avait pu faire mieux que 22e en course de sprint, ce qui lui avait valu d'être en bonne compagnie chez Honda : 21e Taka Nakagami. 23e Joan Mir.

Stefan Bradl ne saura qu'aujourd'hui, lors du débriefing technique avec LCR en Inde, quel châssis il utilisera sur la nouvelle piste du GP. Il pourrait également recevoir un cadre Kalex comme il l'avait fait fin juin à Assen.

L'attribution des pneus pour le GP d'Inde inquiète quelque peu l'Allemand. "Pour la carcasse, nous avons ici de la part de Michelin les mêmes constructions que cette année en Autriche à cause de la chaleur. La Honda ne s'en sort pas très bien avec ce 'casing'", pressent-il. "Quel châssis je vais avoir ici - je ne sais pas".

"Bien sûr, les points du championnat du monde sont toujours l'objectif. Ce serait bien. Mais il s'agit d'abord de découvrir le circuit lors des entraînements prolongés du vendredi et de voir comment on s'en sort. En ce qui concerne les chances ici, je ne peux pas dire grand-chose pour l'instant. Je pense qu'il sera possible de faire un peu mieux lors de la deuxième course du LCR la semaine prochaine au Japon. Je dois d'abord me réhabituer à la manière de travailler et aux personnes qui travaillent chez LCR. L'important est de réaliser un week-end solide".

Stefan Bradl a été pilote titulaire sous contrat HRC chez LCR-Honda pendant trois longues années entre 2012 et 2014, puis il a remplacé Cal Crutchlow blessé à Sepang et Valence en 2018.