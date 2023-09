Stefan Bradl (Honda): "Possibilità qui? Difficile dirlo".

Con Alex Rins ancora in fase di recupero dalla frattura di tibia e perone subita al Mugello, Stefan Bradl si schiererà al via del GP d'India con la LCR Honda. Cosa si aspetta da questo incarico?

Stefan Bradl ha già disputato il GP del Texas quest'anno per il pilota Repsol Honda Marc Márquez, dove è caduto nella lotta per il 9° posto al penultimo giro. Poi si è presentato al GP di Jerez con una wildcard dell'Honda MotoGP Test Team, dove lo storico capo equipaggio Repsol Honda Ramon Aurín è ora il capo tecnico al posto di Klaus Nöhles, che a sua volta si occuperà del pilota giapponese Taka Nakagami all'Idemitsu LCR-Honda nel 2023. Bradl ha raccolto due punti a Jerez per il 14° posto di domenica.

A Misano, Bradl ha ottenuto l'ultima volta il 15° posto in griglia con un nuovo telaio, ma nella gara sprint non è riuscito ad andare oltre il 22° posto, quindi era in buona compagnia con la Honda: 21° Taka Nakagami. 23° Joan Mir.

Stefan Bradl scoprirà solo oggi, in occasione del Technical Debrief con LCR in India, quale telaio utilizzerà sul nuovo tracciato del GP. Potrebbe anche ottenere un telaio Kalex come ad Assen a fine giugno.

La dotazione di pneumatici per il GP d'India preoccupa un po' il tedesco. "Per quanto riguarda la carcassa, qui abbiamo le stesse costruzioni della Michelin che abbiamo avuto in Austria quest'anno a causa del caldo. La Honda non si comporta bene con questa carcassa", sospetta. "Non ho idea di quale telaio avrò qui".

"Naturalmente, l'obiettivo è sempre quello di conquistare punti per il campionato del mondo. Sarebbe bello. Ma prima si tratta di conoscere la pista nelle sessioni di prove prolungate del venerdì e vedere come ci si comporta. Per quanto riguarda le possibilità qui, non posso dire molto per il momento. Penso che la seconda gara LCR della prossima settimana in Giappone potrebbe essere un po' meglio. Devo riabituarmi al modo di lavorare e alle persone del team LCR. L'importante è fare un buon fine settimana".

Stefan Bradl è stato un pilota regolare con contratto HRC e LCR-Honda per tre lunghi periodi dal 2012 al 2014, poi ha sostituito l'infortunato Cal Crutchlow a Sepang e Valencia nel 2018.