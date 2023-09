Stefan Bradl (Honda): "Chances aqui? Difícil de dizer"

Com Alex Rins ainda a recuperar da fratura da tíbia e do perónio sofrida em Mugello, Stefan Bradl vai alinhar no GP da Índia com a LCR Honda. O que é que ele espera desta missão?

Stefan Bradl já disputou o GP do Texas deste ano para o piloto da Repsol Honda Marc Márquez, onde caiu na luta pelo 9º lugar na penúltima volta. Depois apareceu no GP de Jerez com um wildcard da Honda MotoGP Test Team, onde o chefe de equipa de longa data da Repsol Honda, Ramon Aurín, actua agora como chefe técnico em vez de Klaus Nöhles, que por sua vez está encarregue do piloto japonês Taka Nakagami na Idemitsu LCR-Honda em 2023. Bradl somou dois pontos em Jerez, ao terminar em 14º lugar no domingo.

Em Misano, Bradl conseguiu pela última vez o 15º lugar na grelha com um novo chassis, mas na corrida de sprint não conseguiu ir além do 22º lugar, pelo que ficou em boa companhia com a Honda: 21º Taka Nakagami. 23º Joan Mir.

Stefan Bradl só vai saber hoje, no Debrief Técnico com a LCR na Índia, qual o chassis que vai utilizar na nova pista de GP. Ele também pode receber um quadro Kalex como em Assen no final de junho.

A distribuição dos pneus para o GP da Índia preocupa um pouco o alemão. "Com a carcaça, temos aqui as mesmas construções da Michelin que tivemos na Áustria este ano por causa do calor. A Honda não se adapta muito bem a esta 'carcaça'", suspeita. "Que chassis vou ter aqui - não faço ideia".

"Claro que o objetivo são sempre os pontos para o campeonato do mundo. Isso seria ótimo. Mas primeiro é preciso conhecer a pista nos treinos prolongados de sexta-feira e ver como nos saímos. No que diz respeito às hipóteses aqui, não posso dizer muito para já. Penso que a segunda corrida da LCR, na próxima semana no Japão, poderá ser um pouco melhor. Tenho de me habituar novamente à forma de trabalhar e às pessoas da LCR. O importante é fazer um fim de semana sólido".

Stefan Bradl foi um piloto regular num contrato da HRC com a LCR-Honda durante três longos períodos de 2012 a 2014, depois substituiu o lesionado Cal Crutchlow em Sepang e Valência em 2018.