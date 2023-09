Avant la première indienne : les spécialistes des nouvelles pistes

Pour la première fois, le MotoGP se rendra ce week-end en Inde, qui sera le 30e pays différent à accueillir un Grand Prix dans l'histoire du championnat du monde de moto. Le circuit international de Buddh, situé à Greater Noida, non loin de Delhi, est le 74e GP organisé depuis le début du championnat en 1949 et le 31e circuit à accueillir une course de la catégorie reine dans l'ère du MotoGP à quatre temps.

Si l'on se concentre uniquement sur l'Asie, l'Inde est le huitième pays asiatique à accueillir le championnat du monde de moto, après l'Indonésie, la Thaïlande, la Turquie, le Japon, la Malaisie, la Chine et le Qatar. Les circuits les plus fréquentés sont Motegi (66 courses GP au total, toutes catégories confondues), Sepang (65), Losail (59) et Suzuka (56). Les autres sites ont été ou sont Shah Alam (21), Shanghai (12), Istanbul Park (9), Buriram (9), Fisco/Fuji (8), Sentul (6), Johor (3) et le circuit de Mandalika à Lombok (3), ajouté au calendrier l'année dernière.

Le circuit international de Buddh, long de 5,010 km, est décrit comme rapide et fluide avec huit virages à droite, cinq virages à gauche et une ligne droite opposée de plus d'un kilomètre. Cela pourrait convenir aux pilotes Ducati, supposent certains. Chez Aprilia en revanche, on espère que la piste peu fréquentée n'offre que peu d'adhérence, ce qui devrait à son tour convenir à la RS-GP.

Il ne faut pas oublier non plus : Ces dernières années, Miguel Oliveira et Marc Márquez ont prouvé qu'ils pouvaient s'adapter très rapidement à de nouveaux circuits GP, comme le souligne un coup d'œil dans les livres de statistiques.

Tous les vainqueurs MotoGP sur de nouveaux circuits (depuis 2002)

Circuit Pertamina Mandalika (Indonésie, 2022) : Miguel Oliveira (KTM)

Autódromo Internacional do Algarve (Portugal, 2020) : Miguel Oliveira (KTM)

Buriram (Thaïlande, 2018) : Marc Márquez (Honda)

Red Bull Ring (Autriche, 2016) : Andrea Iannone (Ducati)

Termas de Río Hondo (Argentine, 2014) : Marc Márquez (Honda)

Circuit of the Americas (États-Unis, 2013) : Marc Márquez (Honda)

MotorLand Aragón (Espagne, 2010) : Casey Stoner (Ducati)

Silverstone (Grande-Bretagne, 2010) : Jorge Lorenzo (Yamaha)

Indianapolis Motor Speedway (États-Unis, 2008) : Valentino Rossi (Yamaha)

Misano World Circuit Marco Simoncelli (Italie, 2007) : Casey Stoner (Ducati)

Parc d'Istanbul (Turquie, 2005) : Marco Melandri (Honda)

Laguna Seca (États-Unis, 2005) : Nicky Hayden (Honda)

Circuit international de Shanghai (Chine, 2005) : Valentino Rossi (Yamaha)

Circuit international de Lusail (Qatar, 2004) : Sete Gibernau (Honda)

D'ailleurs, si Marc Márquez se révèle une fois de plus un spécialiste des circuits inconnus et monte sur le podium dimanche, il prendra la cinquième place du classement avec son 140e podium GP au total, devant Ángel Nieto.

Si le pilote officiel Honda parvenait même à remporter une victoire malgré une saison jusqu'ici plus laborieuse, il mettrait fin à une disette de 700 jours depuis sa dernière victoire en MotoGP jusqu'à présent, lors du GP d'Émilie-Romagne 2021.