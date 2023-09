Prima della prima in India: gli specialisti delle nuove piste

Con il primo GP dell'India al Buddh International Circuit, il campionato mondiale di motociclismo entra in un nuovo territorio. Le due più recenti anteprime di circuiti sconosciuti nel calendario della MotoGP sono state entrambe vinte da Miguel Oliveira.

Per la prima volta, la squadra della MotoGP sarà in India questo fine settimana, il 30° Paese diverso ad ospitare un Gran Premio nella storia del Motomondiale. Il Buddh International Circuit scelto a Greater Noida, non lontano da Delhi, è la 74esima sede di un GP dall'inizio del Campionato del Mondo nel 1949 e anche il 31° circuito a ospitare una gara della classe regina nell'era del MotoGP a quattro tempi.

Se ci concentriamo solo sull'Asia, l'India è l'ottavo Paese asiatico a ospitare il Motomondiale dopo Indonesia, Thailandia, Turchia, Giappone, Malesia, Cina e Qatar. I circuiti più frequentati sono Motegi (per un totale di 66 GP in tutte le classi), Sepang (65), Losail (59) e Suzuka (56). Altre sedi sono state o sono Shah Alam (21), Shanghai (12), Istanbul Park (9), Buriram (9), Fisco/Fuji (8), Sentul (6), Johor (3) e il Mandalika Circuit di Lombok, aggiunto al calendario lo scorso anno (3).

Il Buddh International Circuit, lungo 5,010 km, è descritto come veloce e scorrevole, con otto curve a destra, cinque a sinistra e un rettilineo posteriore lungo più di un chilometro. Questo, secondo alcuni, potrebbe essere adatto ai piloti Ducati. Per Aprilia, invece, la speranza è che la pista, su cui non si corre quasi mai, offra poca aderenza, il che a sua volta dovrebbe favorire la RS-GP.

Da non dimenticare: Negli ultimi anni, Miguel Oliveira e Marc Márquez in particolare hanno dimostrato di sapersi adattare con particolare rapidità ai nuovi tracciati dei GP, come sottolinea uno sguardo alle statistiche.

Tutti i vincitori della MotoGP su nuovi circuiti (dal 2002)

Circuito Pertamina Mandalika (Indonesia, 2022): Miguel Oliveira (KTM)

Autódromo Internacional do Algarve (Portogallo, 2020): Miguel Oliveira (KTM)

Buriram (Thailandia, 2018): Marc Márquez (Honda)

Red Bull Ring (Austria, 2016): Andrea Iannone (Ducati)

Termas de Río Hondo (Argentina, 2014): Marc Márquez (Honda)

Circuito delle Americhe (USA, 2013): Marc Márquez (Honda)

MotorLand Aragón (Spagna, 2010): Casey Stoner (Ducati)

Silverstone (Gran Bretagna, 2010): Jorge Lorenzo (Yamaha)

Indianapolis Motor Speedway (USA, 2008): Valentino Rossi (Yamaha)

Misano World Circuit Marco Simoncelli (Italia, 2007): Casey Stoner (Ducati)

Parco di Istanbul (Turchia, 2005): Marco Melandri (Honda)

Laguna Seca (USA, 2005): Nicky Hayden (Honda)

Circuito internazionale di Shanghai (Cina, 2005): Valentino Rossi (Yamaha)

Circuito internazionale di Lusail (Qatar, 2004): Sete Gibernau (Honda)

A proposito: se Marc Márquez dovesse dimostrare ancora una volta di essere uno specialista dei circuiti sconosciuti e finire sul podio domenica, conquisterebbe il quinto posto in classifica davanti ad Ángel Nieto con il suo totale di 140 podi in GP.

Se il pilota ufficiale della Honda dovesse riuscire a vincere nonostante la stagione più difficile, metterebbe fine a un'assenza di 700 giorni dalla sua ultima vittoria in MotoGP, avvenuta nel GP dell'Emilia Romagna del 2021.