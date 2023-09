Antes da estreia na Índia: os especialistas das novas pistas

Com o primeiro GP da Índia no Circuito Internacional de Buddh, o campeonato do mundo de motociclismo entra num novo território. As duas mais recentes estreias de pistas desconhecidas no calendário do MotoGP foram ambas ganhas por Miguel Oliveira.

Pela primeira vez, a equipa de MotoGP vai estar na Índia este fim de semana, o 30º país diferente a receber um Grande Prémio na história do Campeonato do Mundo de Motociclismo. O escolhido Buddh International Circuit em Greater Noida, não muito longe de Deli, é o 74º GP desde que o Campeonato do Mundo começou em 1949 e também a 31ª pista a receber uma corrida da categoria rainha na era dos quatro tempos do MotoGP.

Se nos concentrarmos apenas na Ásia, a Índia é o oitavo país asiático a acolher o Campeonato do Mundo de Motociclismo, depois da Indonésia, Tailândia, Turquia, Japão, Malásia, China e Qatar. As pistas mais visitadas são Motegi (um total de 66 corridas de GP em todas as classes), Sepang (65), Losail (59) e Suzuka (56). Outros locais foram ou são Shah Alam (21), Xangai (12), Istanbul Park (9), Buriram (9), Fisco/Fuji (8), Sentul (6), Johor (3) e o Circuito de Mandalika em Lombok, que foi adicionado ao calendário no ano passado (3).

O Circuito Internacional de Buddh, com 5,010 km, é descrito como rápido e fluido, com oito curvas para a direita, cinco para a esquerda e uma reta posterior com mais de um quilómetro de comprimento. Há quem suspeite que isto possa ser do agrado dos pilotos da Ducati. Para a Aprilia, por outro lado, a esperança é que a pista, que quase nunca é percorrida, ofereça pouca aderência, o que, por sua vez, deve ser adequado para a RS-GP.

A não esquecer: Nos últimos anos, Miguel Oliveira e Marc Márquez, em particular, provaram que podem se adaptar particularmente rápido a novas pistas de GP, como uma olhada nos livros de estatísticas sublinha.

Todos os vencedores de MotoGP em pistas novas (desde 2002)

Circuito Pertamina Mandalika (Indonésia, 2022): Miguel Oliveira (KTM)

Autódromo Internacional do Algarve (Portugal, 2020): Miguel Oliveira (KTM)

Buriram (Tailândia, 2018): Marc Márquez (Honda)

Red Bull Ring (Áustria, 2016): Andrea Iannone (Ducati)

Termas de Río Hondo (Argentina, 2014): Marc Márquez (Honda)

Circuito das Américas (EUA, 2013): Marc Márquez (Honda)

MotorLand Aragón (Espanha, 2010): Casey Stoner (Ducati)

Silverstone (Grã-Bretanha, 2010): Jorge Lorenzo (Yamaha)

Indianapolis Motor Speedway (EUA, 2008): Valentino Rossi (Yamaha)

Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli (Itália, 2007): Casey Stoner (Ducati)

Istanbul Park (Turquia, 2005): Marco Melandri (Honda)

Laguna Seca (EUA, 2005): Nicky Hayden (Honda)

Circuito Internacional de Xangai (China, 2005): Valentino Rossi (Yamaha)

Circuito Internacional de Lusail (Qatar, 2004): Sete Gibernau (Honda)

A propósito: Se Marc Márquez provar mais uma vez ser um especialista em pistas desconhecidas e terminar no pódio no domingo, ele assumirá o quinto lugar na tabela de classificação, à frente de Ángel Nieto, com seu total de 140 pódios em GPs.

Se o piloto de fábrica da Honda conseguir uma vitória, apesar da temporada mais árdua até agora, acabará com uma seca de 700 dias desde a sua última vitória de MotoGP até à data no GP de Emilia Romagna em 2021.