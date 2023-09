Pol Espargaró: "Fuimos demasiado duros en la salida".

Pol Espargaró fue uno de los primeros pilotos de MotoGP en llegar al Circuito Internacional de Buddh el miércoles. Desde entonces ya ha dado varias vueltas al trazado de 5,010 km: "Ayer recorrí la pista dos veces y esta mañana di otra vuelta trotando", informó Pol el jueves.

Su primera conclusión fue totalmente positiva. "Sinceramente, creo que fuimos un poco demasiado duros antes de venir aquí", admitió el piloto del GASGAS-Tech3 con una sonrisa. "Creo que es mucho mejor de lo que todos esperábamos. En términos de seguridad, sin duda hay algunas cosas que se pueden mejorar. Pero hay lugares en todos los circuitos del mundo donde nos gustaría ver mejoras. Me siento como en casa en el Circuit de Catalunya y también hay lugares que nos gustaría cambiar, y es uno de los mejores circuitos del mundo. Creo que todos los circuitos necesitan mejorar algo porque las motos son cada año un poco más rápidas. La velocidad punta y la velocidad de paso por curva son cada vez mayores, por lo que te caes a más velocidad y también alcanzas los límites de la pista mucho más rápido".

Por supuesto, dijo, hay que esperar a ver cómo será el Circuito Internacional de Buddh, o BIC, en situación de carrera y en caso de caídas. Pero tras sus primeras impresiones del circuito GP de Greater Noida, cerca de Delhi, el catalán de 32 años tranquilizó: "No es más arriesgado que otros lugares. Yo diría que no hay nada realmente crítico, pero seguro que algunos lugares que se podrían mejorar. Pero como he dicho, creo que fuimos demasiado duros de antemano".

El Campeón del Mundo de Moto2 de 2013 fue un paso más allá: "Si te fijas en el trazado, puede ser una de las pistas más entretenidas del año. Sube y baja, las curvas son bastante diferentes, hay algunas curvas empinadas también - es algo diferente en comparación con lo que estamos acostumbrados y parece que va a ser divertido."

¿Qué supone el mayor reto en un circuito desconocido, como la elección de la trazada o llegar a los puntos de frenada? "Creo que es un poco de todo", dijo Pol Espargaró. "Lo bueno aquí es que tienes tramos rectos bastante largos entre cada curva. Así que tienes tiempo de ver venir la curva. Recuerdo la primera vez en Qatar, que fue bastante difícil con las muchas curvas ciegas. Allí era muy difícil entender a qué velocidad se podía entrar en las curvas".

En el BIC, con sus ocho curvas a derechas y cinco a izquierdas, el español espera menos dificultades: "Aquí está bien porque puedes ver cada curva en cuanto sales de la anterior. Quizá haya una o dos curvas que tengas que aprender porque es cuesta arriba, pero en general creo que el proceso de aprendizaje será mucho más rápido. También he dado bastantes vueltas a la pista y sé más o menos qué esperar".

Las temperaturas en torno a los 35 grados, combinadas con una elevada humedad del 65%, serán otro de los retos del primer GP de la India, pero al menos los pilotos de MotoGP tienen experiencia en ello. "De antemano consulté las previsiones y estaba preocupado, pero aquí ya hemos visto que las temperaturas no son más altas que en Malasia, Indonesia o Tailandia, por ejemplo", describió Pol Espargaró. "Es bastante parecido, la humedad es alta y bebo mucha agua a lo largo del día. Pero es algo normal en estas carreras asiáticas".

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 24 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 283 puntos. 2º Martin, 247. 3º Bezzecchi, 218. 4º Binder, 173. 5º Aleix Espargaró, 160. 6º Zarco, 147. 7º Marini, 135. 8º Viñales, 128. 9º Alex Márquez, 108. 10º Miller, 104. 11º Quartararo, 85. 12º Morbidelli, 68. 13º Oliveira, 65. 14º Augusto Fernández, 58. 15º Bagnaia, 284. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 416 puntos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 394 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.