Pol Espargaró : "Nous avons été trop durs en amont".

Pol Espargaró a été l'un des premiers pilotes MotoGP à arriver sur le circuit international de Buddh mercredi. Depuis, il a fait plusieurs fois le tour du circuit de 5,010 km : "J'ai fait deux fois le tour du circuit à pied hier et j'ai fait un jogging ce matin", a déclaré Pol jeudi.

Son premier bilan est tout à fait positif. "Honnêtement, je pense que nous étions un peu trop durs avant de venir ici", a reconnu le pilote GASGAS-Tech3 avec un sourire. "Je pense que c'est bien mieux que ce à quoi nous nous attendions tous. En matière de sécurité, il y a certainement des choses à améliorer. Mais sur tous les circuits du monde, il y a des endroits où nous aimerions voir des améliorations. Je suis chez moi sur le circuit de Catalunya et là aussi, il y a des endroits que nous aimerions changer - et c'est l'un des meilleurs circuits du monde. Je pense que tous les circuits ont besoin d'améliorer quelque chose, car les motos deviennent chaque année un peu plus rapides. La vitesse de pointe et la vitesse en virage augmentent, c'est pourquoi on chute aussi à une vitesse plus élevée et on atteint aussi les limites de la piste beaucoup plus rapidement".

Bien sûr, il faut attendre de voir ce qui se passera sur le Buddh International Circuit, ou BIC, en situation de course et en cas de chute. Mais après ses premières impressions sur le circuit du GP de Greater Noida, près de Delhi, le Catalan de 32 ans s'est voulu rassurant : "Ce n'est pas plus risqué qu'à d'autres endroits. Je dirais qu'il n'y a rien de vraiment critique, mais certainement quelques endroits qui pourraient être améliorés. Mais comme je l'ai dit, je pense que nous avons été trop durs en amont".

Le champion du monde Moto2 2013 est ensuite allé plus loin : "Si vous regardez le tracé, cela peut être l'un des circuits les plus amusants de l'année. Il y a des montées et des descentes, les virages sont assez différents, il y a aussi quelques virages relevés - c'est quelque chose de différent par rapport à ce à quoi nous sommes habitués, et ça a l'air d'être amusant".

Qu'est-ce qui représente le plus grand défi sur un circuit inconnu, comme le choix des lignes ou l'approche des points de freinage ? "Je pense que c'est un peu de tout cela", répond Pol Espargaró, "L'avantage ici, c'est que tu as des portions de ligne droite assez longues entre chaque virage. Tu as donc le temps de voir que le virage arrive. Je me souviens de la première fois au Qatar, c'était assez difficile avec beaucoup de virages à prendre à l'aveugle. Là-bas, il était très difficile de comprendre à quelle vitesse tu pouvais entrer dans les virages".

Sur le BIC, avec ses huit virages à droite et ses cinq virages à gauche, l'Espagnol s'attend à moins de difficultés : "Ici, c'est bien parce que tu vois déjà chaque virage dès que tu sors du virage précédent. Il y a peut-être un ou deux virages qu'il faut apprendre à négocier parce qu'ils sont en montée, mais dans l'ensemble, je pense que le processus d'apprentissage sera nettement plus rapide. J'ai aussi fait pas mal de tours de piste et je sais plus ou moins à quoi m'attendre".

Les températures avoisinant les 35 degrés, combinées à un taux d'humidité élevé de 65 pour cent, constituent un autre défi de ce premier GP indien, mais les pilotes MotoGP ont au moins l'expérience de ce genre de situation. "J'ai vérifié les prévisions avant le départ et j'étais inquiet, mais ici, nous avons vu que les températures ne sont pas plus élevées qu'en Malaisie, en Indonésie ou en Thaïlande, par exemple", a décrit Polpargaró. "C'est assez similaire, l'humidité est élevée et je bois beaucoup d'eau tout au long de la journée. Mais c'est une chose normale pour ces courses asiatiques".

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.