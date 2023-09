Pol Espargaró: "Siamo stati troppo duri in partenza".

Pol Espargaró (GASGAS Factory Racing Tech3) esprime le sue prime impressioni sul Buddh International Circuit, che aveva dato filo da torcere agli assi della MotoGP in vista del GP d'India. In effetti, il tracciato gli piace.

Pol Espargaró è stato uno dei primi piloti della MotoGP ad arrivare al Buddh International Circuit mercoledì. Da allora ha già girato diverse volte sui 5,010 km del circuito: "Ho percorso la pista due volte ieri e ho fatto un altro giro stamattina", ha riferito Pol giovedì.

La sua prima conclusione è stata assolutamente positiva. "Onestamente, penso che siamo stati un po' troppo duri prima di venire qui", ha ammesso il pilota di GASGAS-Tech3 con un sorriso. "Penso che sia molto meglio di quanto tutti ci aspettassimo. In termini di sicurezza, ci sono sicuramente alcune cose che possono essere migliorate. Ma in tutti i circuiti del mondo ci sono punti in cui vorremmo vedere dei miglioramenti. Sono di casa al Circuit de Catalunya e anche qui ci sono punti che vorremmo cambiare - ed è uno dei migliori circuiti del mondo. Penso che tutti i circuiti debbano migliorare qualcosa, perché le moto diventano ogni anno più veloci. La velocità massima e la velocità di curva sono sempre più elevate, quindi si cade a una velocità maggiore e si raggiungono anche i limiti della pista molto più velocemente".

Naturalmente, ha detto, bisogna aspettare e vedere come sarà il Buddh International Circuit, o BIC, in una situazione di gara e in caso di cadute. Ma dopo le prime impressioni sul circuito del GP di Greater Noida, vicino a Delhi, il 32enne catalano ha rassicurato: "Non è più rischioso di altri posti. Direi che non c'è nulla di veramente critico, ma sicuramente alcuni punti potrebbero essere migliorati. Ma come ho detto, credo che siamo stati troppo duri prima".

Il campione del mondo Moto2 2013 ha poi fatto un ulteriore passo avanti: "Se si guarda al layout, può essere una delle piste più divertenti dell'anno. Sale e scende, le curve sono molto diverse, ci sono anche alcune curve ripide - è qualcosa di diverso rispetto a quello a cui siamo abituati e sembra che sarà divertente".

Qual è la sfida più grande su una pista sconosciuta, come la scelta della traiettoria o il raggiungimento dei punti di frenata? "Credo che ci sia un po' di tutto", ha detto Pol Espargaró, "La cosa positiva è che qui ci sono dei rettilinei abbastanza lunghi tra una curva e l'altra. Così si ha il tempo di vedere la curva in arrivo. Ricordo che la prima volta in Qatar è stato piuttosto difficile con le molte curve cieche. È stato molto difficile capire a quale velocità si poteva entrare in curva".

Sul BIC, con le sue otto curve a destra e cinque a sinistra, lo spagnolo si aspetta meno difficoltà: "Qui è buono perché puoi vedere ogni curva non appena esci dalla precedente. Ci sono forse una o due curve da imparare perché sono in salita, ma in generale credo che il processo di apprendimento sarà molto più veloce. Ho anche fatto parecchi giri di pista e so più o meno cosa aspettarmi".

Le temperature intorno ai 35 gradi, combinate con un alto tasso di umidità del 65%, saranno un'altra sfida del primo GP dell'India, ma almeno i piloti della MotoGP hanno esperienza in merito. "Prima ho controllato le previsioni ed ero preoccupato, ma qui abbiamo visto che le temperature non sono più alte di quelle della Malesia, dell'Indonesia o della Thailandia, per esempio", ha descritto Pol Espargaró. "È abbastanza simile, l'umidità è alta e bevo molta acqua durante il giorno. Ma è una cosa normale per queste gare asiatiche".

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2° Martin, 247. 3° Bezzecchi, 218. 4° Binder, 173. 5° Aleix Espargaró, 160. 6° Zarco, 147. 7° Marini, 135. 8° Viñales, 128. 9° Alex Márquez, 108. 10° Miller, 104. 11° Quartararo, 85. 12° Morbidelli, 68. 13° Oliveira, 65. 14° Augusto Fernández, 58. 15° Bagnaia, 284. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.