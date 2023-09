Pol Espargaró: "Fomos demasiado duros na corrida".

Pol Espargaró (GASGAS Factory Racing Tech3) dá as suas primeiras impressões sobre o Circuito Internacional de Buddh, que tinha dado uma dor de cabeça aos ases do MotoGP na preparação para o GP da Índia. De facto, ele gosta do traçado.

Pol Espargaró foi um dos primeiros pilotos de MotoGP a chegar ao Circuito Internacional de Buddh na quarta-feira. Desde então, já deu várias voltas ao traçado de 5,010 km: "Ontem andei duas vezes na pista e esta manhã dei mais uma volta", disse Pol na quinta-feira.

A sua primeira conclusão foi muito positiva. "Honestamente, acho que fomos um pouco duros demais antes de virmos para cá", admitiu o piloto da GASGAS-Tech3 com um sorriso. "Acho que é muito melhor do que todos esperávamos. Em termos de segurança, há certamente algumas coisas que podem ser melhoradas. Mas há sítios em todas as pistas do mundo onde gostaríamos de ver melhorias. Sinto-me em casa no Circuito da Catalunha e também há sítios que gostaríamos de mudar - e é uma das melhores pistas do mundo. Penso que todos os circuitos precisam de melhorar alguma coisa porque as motos estão a ficar um pouco mais rápidas todos os anos. A velocidade máxima e a velocidade em curva são cada vez maiores, pelo que se cai a maior velocidade e também se atinge os limites da pista muito mais depressa".

É claro, disse ele, que é preciso esperar para ver como será o Circuito Internacional de Buddh, ou BIC, numa situação de corrida e em caso de acidentes. Mas após as suas primeiras impressões do circuito de GP em Greater Noida, perto de Deli, o catalão de 32 anos tranquilizou: "Não é mais arriscado do que outros sítios. Diria que não há nada de verdadeiramente crítico, mas há certamente alguns sítios que podem ser melhorados. Mas, como já disse, acho que fomos demasiado duros antes."

O Campeão do Mundo de Moto2 de 2013 foi ainda mais longe: "Se olharmos para o traçado, pode ser uma das pistas mais divertidas do ano. Tem subidas e descidas, as curvas são bastante diferentes, há também algumas curvas íngremes - é algo diferente em comparação com o que estamos habituados e parece que vai ser divertido."

O que representa o maior desafio numa pista desconhecida, como a seleção da linha ou a chegada aos pontos de travagem? "Acho que é um pouco de tudo", disse Pol Espargaró. "O bom aqui é que temos secções rectas bastante longas entre cada curva. Por isso, temos tempo para ver a curva a aproximar-se. Lembro-me da primeira vez no Qatar, que foi bastante difícil com as muitas curvas cegas. Foi muito difícil perceber a que velocidade podíamos entrar nas curvas".

No BIC, com as suas oito curvas à direita e cinco à esquerda, o espanhol espera menos dificuldades: "Aqui é bom porque se consegue ver cada curva assim que se sai da anterior. Há talvez uma ou duas curvas que temos de aprender porque são a subir, mas no geral penso que o processo de aprendizagem será muito mais rápido. Também já dei algumas voltas à pista e sei mais ou menos o que esperar."

As temperaturas a rondar os 35 graus combinadas com a elevada humidade de 65 por cento vão ser outro desafio do primeiro GP da Índia, mas pelo menos os pilotos de MotoGP têm experiência com isso. "Antes de mais, verifiquei as previsões e estava preocupado, mas aqui já vimos que as temperaturas não são mais altas do que na Malásia, Indonésia ou Tailândia, por exemplo," descreveu Pol Espargaró. "É bastante semelhante, a humidade é alta e bebo muita água ao longo do dia. Mas isso é normal nestas corridas asiáticas".

Classificação do Campeonato do Mundo após 24 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 283 pontos. 2º Martin, 247. 3º Bezzecchi, 218. 4º Binder, 173. 5º Aleix Espargaró, 160. 6º Zarco, 147. 7º Marini, 135. 8º Viñales, 128. 9º Alex Márquez, 108. 10º Miller, 104. 11º Quartararo, 85. 12º Morbidelli, 68. 13º Oliveira, 65. 14º Augusto Fernández, 58. 15º Bagnaia, 284. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 416 pontos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 394 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.