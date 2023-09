Johann Zarco: "Mentalidad deportiva de Gigi".

Johann Zarco todavía no presta mucha atención a los pilotos de Honda, según declaró el jueves antes del GP de la India. Pero el piloto del Pramac-Ducati sí se fijó en el trazado del Circuito Internacional de Buddh.

"Tres horas y media de diferencia horaria está bien. No es demasiado difícil de sobrellevar. En cambio, si vuelas directamente a Japón, siete horas lo hacen difícil con el jet lag. En cuanto al calor, siempre piensas que estás preparado para ello, pero al final el calor siempre es un shock", describió Johann Zarco sus primeras impresiones en el GP de la India, que marca el inicio de una gira asiática de siete paradas para la escuadra de MotoGP.

El jueves se registraron hasta 35 grados y un 65% de humedad, pero a primera hora de la tarde un chubasco en Greater Noida, cerca de Delhi, refrescó un poco las cosas.

Por primera vez, el Circuito Internacional de Buddh acogerá este fin de semana el Campeonato del Mundo de Motociclismo. El francés de 33 años ya ha explorado la pista, que es nueva para todos, a pie y en su moto de carreras. "La pista parece interesante", informó el jueves el piloto del Pramac Ducati. "Tengo curiosidad por las sensaciones de mañana. Puede que el agarre no sea fantástico, es normal, primero tendremos que poner goma en la pista. Entonces quizás pueda tener una ventaja. Cuando la pista no ofrece tanto agarre, suelo sentirme menos mal que los demás. Me gustaría tener ventaja aquí".

A qué se debe exactamente, dice, es difícil de decir. Pero Zarco sospecha: "Parece que uso menos la moto en plena inclinación. Me gusta usar el 'agarre al límite' para girar rápidamente, luego enderezar la moto y acelerar. Pero hoy en día hay una zona en la que tienes que usar ese 'agarre en el borde' en circuitos con altos niveles de adherencia. Yo lo hago un poco menos".

Sin ver todavía a sus futuros compañeros de marca en Honda, Zarco aseguró. "No, estoy esperando al martes en Valencia para eso. Es suficiente", respondió con firmeza. "Me alegró poder probar cosas con la Ducati en el test del lunes en Misano. Gigi [Dall'Igna] tuvo una mentalidad muy buena y deportiva para seguir trabajando en ella. Por supuesto, los otros pilotos de Ducati estaban lesionados, pero me hizo muy feliz participar [en el trabajo de prueba]. Mi opinión siempre es importante para ellos. El año que viene con Honda será muy interesante, con todos los comentarios que pueda dar".

Volviendo al trazado del Circuito Internacional de Buddh, o BIC, con una recta trasera de más de un kilómetro de longitud: "Parece interesante. La larga recta es realmente impresionante. Hablamos mucho de la zona de salida de pista al final de esa larga recta, que claramente podría ser un poco mejor y más ancha. Si realmente tienes un problema con los frenos y bloqueas el neumático delantero bajo la lluvia, puede ser un problema. Pero si piensas así, tenemos muchos otros circuitos en Europa o incluso en Texas que pueden estar al límite. No puedes pensar que aquí sería más peligroso", subrayó el bicampeón del Mundo de Moto2.

"Después de todo lo que habíamos pensado de antemano, parece mucho mejor de lo que esperábamos", fue la primera conclusión de Zarco sobre el Circuito Internacional de Buddh. "Estoy deseando descubrir una nueva pista".

El veterano de Ducati también ve suficientes oportunidades de adelantamiento. "Sí, creo que hay sitios donde se puede intentar una maniobra", confirmó. "Sólo me preocupa un poco que la pista próxima a la línea de carrera esté un poco sucia en comparación. Cuanto más conduzcamos, mejor será el desgaste de los neumáticos en la pista, pero puede que la línea sólo tenga uno o dos metros de ancho. Eso lo hace un poco complicado en comparación con otros trazados".

