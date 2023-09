Johann Zarco : "La mentalité sportive de Gigi".

"Trois heures et demie de décalage horaire, c'est bien. Ce n'est pas trop difficile à gérer. Par contre, si on va directement au Japon, avec sept heures, ça devient difficile avec le décalage horaire. En ce qui concerne la chaleur, on pense toujours y être préparé, mais au final, la chaleur est toujours un choc", a déclaré Johann Zarco en décrivant ses premières impressions lors du GP d'Inde, qui marque le début d'une tournée asiatique de sept étapes pour le MotoGP.

Jeudi, il faisait jusqu'à 35 degrés et 65 pour cent d'humidité, mais en début d'après-midi, une averse a rafraîchi l'atmosphère à Greater Noida, non loin de Delhi.

C'est la première fois que le championnat du monde de moto se déroule sur le circuit international de Buddh ce week-end. Le Français de 33 ans a déjà découvert le circuit, nouveau pour tous, à pied et sur son vélo de course. "Le circuit a l'air intéressant", a rapporté le pilote Pramac-Ducati jeudi. "Je suis curieux de connaître les sensations de demain. Le grip ne sera peut-être pas fantastique, c'est normal, nous devrons d'abord mettre un peu de gomme sur la piste. Ensuite, je pourrai peut-être avoir un avantage. Quand la piste n'offre pas autant de grip, je me sens généralement moins mal que les autres. J'aimerais bien avoir l'avantage ici".

Il est difficile de dire à quoi cela est dû exactement. Mais Zarco suppose : "Il semble que j'utilise moins la moto en pleine inclinaison. J'aime utiliser le 'edge grip' pour tourner rapidement, puis je redresse la moto et j'accélère. Mais il existe aujourd'hui une zone où il faut utiliser ce 'edge grip', c'est-à-dire l'adhérence latérale, sur les circuits à haut niveau d'adhérence. Je le fais un peu moins".

Zarco n'observe pas encore ses futurs collègues de la marque Honda, a-t-il assuré. "Non, pour cela, j'attends mardi à Valence. Cela suffit", a-t-il rétorqué avec détermination. "J'ai été heureux de pouvoir tester des choses sur la Ducati lors du test de lundi à Misano. C'était vraiment une bonne mentalité sportive de la part de Gigi [Dall'Igna] de continuer à travailler dessus. Bien sûr, les autres pilotes Ducati étaient blessés, mais j'ai été très heureux d'être impliqué [dans le travail de test]. Mon feedback est toujours important pour eux. L'année prochaine avec Honda sera alors très intéressante, avec tout le feedback que je pourrai donner".

Pour en revenir au tracé du Buddh International Circuit, ou BIC, avec sa ligne droite opposée de plus d'un kilomètre, "il a l'air intéressant. La longue ligne droite est vraiment impressionnante. Nous parlons beaucoup de la zone de dégagement au bout de cette longue ligne droite, qui pourrait clairement être un peu meilleure et plus large. Si tu as vraiment un problème avec les freins et si tu bloques le pneu avant sous la pluie, cela peut être un problème. Mais si l'on raisonnait de cette manière, nous avons aussi beaucoup d'autres circuits en Europe ou même au Texas qui peuvent être à la limite. On ne peut pas penser que c'est plus dangereux ici", a souligné le double champion du monde Moto2.

"Après tout ce à quoi nous avons pensé en amont, il semble que ce soit bien mieux que ce à quoi nous nous attendions", a déclaré Zarco en guise de premier bilan du Circuit International de Buddh. "Je suis impatient de découvrir un nouveau circuit".

Le routinier Ducati estime également que les possibilités de dépassement sont suffisantes. "Oui, je pense qu'il y a des endroits où l'on peut tenter une manœuvre", a-t-il confirmé. "Je suis juste un peu inquiet du fait que la piste à côté de la ligne idéale sera un peu sale en comparaison. Plus nous roulerons, mieux ce sera avec l'usure des pneus sur la piste, mais peut-être que la ligne ne sera large que d'un ou deux mètres. Cela rendra les choses un peu délicates par rapport aux autres tracés".

