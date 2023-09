Johann Zarco: "Mentalità sportiva da parte di Gigi".

Johann Zarco non sta ancora prestando molta attenzione ai piloti Honda, come ha dichiarato giovedì prima del GP d'India. Ma il pilota del team Pramac-Ducati ha osservato da vicino il tracciato del Buddh International Circuit.

"Tre ore e mezza di fuso orario sono buone. Non è troppo difficile da gestire. D'altra parte, se si vola direttamente in Giappone, sette ore rendono difficile il jet lag. Per quanto riguarda il caldo, si pensa sempre di essere preparati, ma alla fine il caldo è sempre uno shock", ha descritto Johann Zarco le sue prime impressioni sul GP d'India, che segna l'inizio di un tour asiatico di sette tappe per la squadra della MotoGP.

Giovedì si sono registrati fino a 35 gradi e 65% di umidità, ma nel primo pomeriggio una pioggia a Greater Noida, vicino a Delhi, ha rinfrescato un po' le cose.

Per la prima volta in assoluto, il Buddh International Circuit ospiterà il Motomondiale questo fine settimana. Il 33enne francese ha già esplorato il circuito, nuovo per tutti, a piedi e in sella alla sua moto da corsa. "La pista sembra interessante", ha riferito giovedì il pilota della Pramac Ducati. "Sono curioso di conoscere le sensazioni di domani. Il grip potrebbe non essere fantastico, è normale, dovremo prima mettere un po' di gomma in pista. Allora forse potrò avere un vantaggio. Quando la pista non offre molta aderenza, di solito mi sento meno male degli altri. Mi piacerebbe avere un vantaggio qui".

A cosa sia dovuto esattamente, dice, è difficile dirlo. Ma Zarco sospetta: "Sembra che io usi la moto meno in piega. Mi piace usare la 'presa di spigolo' per girare velocemente, poi raddrizzare la moto e accelerare. Ma al giorno d'oggi c'è un'area in cui è necessario usare la "presa al limite" su piste con alti livelli di aderenza. Io lo faccio un po' meno".

Zarco non ha ancora guardato i suoi futuri compagni di marca Honda, ha assicurato. "No, per quello aspetto martedì a Valencia. È sufficiente", ha risposto con fermezza. "Sono stato felice di poter fare delle prove con la Ducati nel test di lunedì a Misano. Gigi [Dall'Igna] ha dimostrato una buona mentalità sportiva nel continuare a lavorarci. Naturalmente gli altri piloti Ducati erano infortunati, ma mi ha fatto molto piacere essere coinvolto [nel lavoro di prova]. Il mio feedback è sempre importante per loro. Il prossimo anno con Honda sarà molto interessante, con tutti i feedback che potrò dare".

Per quanto riguarda il tracciato del Buddh International Circuit, o BIC, con un rettilineo posteriore lungo più di un chilometro: "Sembra interessante. Il lungo rettilineo è davvero impressionante. Parliamo molto della zona di deflusso alla fine del lungo rettilineo, che chiaramente potrebbe essere un po' migliore e più ampia. Se si ha un problema con i freni e si blocca lo pneumatico anteriore sotto la pioggia, può essere un problema. Ma se si pensa a questo, ci sono molti altri circuiti in Europa o anche in Texas che possono essere al limite. Non si può pensare che qui sia più pericoloso", ha sottolineato il due volte campione del mondo della Moto2.

"Dopo tutto quello che abbiamo pensato in precedenza, sembra molto meglio di quanto ci aspettassimo", è stata la prima conclusione di Zarco sul Buddh International Circuit. "Non vedo l'ora di scoprire una nuova pista".

Il veterano della Ducati vede anche sufficienti opportunità di sorpasso. "Sì, penso che ci siano punti in cui si può provare una manovra", ha confermato. "Sono solo un po' preoccupato che la pista accanto alla linea di gara sia un po' sporca in confronto. Più guideremo, meglio sarà per l'usura degli pneumatici sulla pista, ma forse la linea sarà larga solo uno o due metri. Questo lo rende un po' complicato rispetto ad altri tracciati".

