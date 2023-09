Johann Zarco: "Mentalidade desportiva de Gigi".

Johann Zarco ainda não está a prestar muita atenção aos pilotos da Honda, disse ele na quinta-feira antes do GP da Índia. Mas o piloto da Pramac-Ducati deu uma olhadela ao traçado do Circuito Internacional de Buddh.

"Três horas e meia de diferença horária é bom. Não é demasiado difícil de aguentar. Por outro lado, se voarmos diretamente para o Japão, sete horas dificultam o jet lag. Quanto ao calor, pensa-se sempre que se está preparado para ele, mas no final o calor é sempre um choque", Johann Zarco descreveu as suas primeiras impressões no GP da Índia, que marca o início de uma digressão asiática de sete paragens da equipa de MotoGP.

Na quinta-feira foram registados até 35 graus e 65% de humidade, mas ao início da tarde uma chuva em Greater Noida, perto de Deli, arrefeceu um pouco as coisas.

Pela primeira vez, o Circuito Internacional de Buddh vai acolher o Campeonato do Mundo de Motociclismo este fim de semana. O francês de 33 anos já explorou a pista, que é nova para todos, a pé e na sua mota de corrida. "A pista parece interessante", disse o piloto da Pramac Ducati na quinta-feira. "Estou curioso sobre as sensações de amanhã. A aderência pode não ser fantástica, o que é normal, teremos de colocar alguma borracha na pista primeiro. Depois, talvez eu possa ter uma vantagem. Quando a pista não oferece muita aderência, normalmente sinto-me menos mal do que os outros. Gostaria de ter uma vantagem aqui".

É difícil dizer a que é que isso se deve exatamente, diz ele. Mas Zarco suspeita: "Parece que uso menos a mota em inclinação total. Gosto de usar a 'aderência de ponta' para virar rapidamente, depois endireitar a moto e acelerar. Mas há uma área hoje em dia em que é preciso usar essa 'aderência de ponta' em pistas com níveis de aderência elevados. Eu faço isso um pouco menos".

Ainda não está a observar os seus futuros companheiros de marca Honda, garantiu Zarco. "Não, estou à espera de terça-feira em Valência para isso. Isso é o suficiente", ele respondeu com firmeza. "Fiquei feliz por poder testar coisas na Ducati no teste de segunda-feira em Misano. Foi realmente uma boa mentalidade desportiva da parte do Gigi [Dall'Igna] para continuar a trabalhar nela. Claro que os outros pilotos da Ducati estavam lesionados, mas fiquei muito contente por estar envolvido [no trabalho de teste]. O meu feedback é sempre importante para eles. O próximo ano com a Honda vai ser muito interessante - com todo o feedback que posso dar."

De volta ao traçado do Circuito Internacional de Buddh, ou BIC, com uma reta traseira com mais de um quilómetro de comprimento: "Parece interessante. A longa reta é realmente impressionante. Falamos muito sobre a zona de saída de pista no final dessa longa reta, que claramente poderia ser um pouco melhor e mais larga. Se tivermos mesmo um problema com os travões e bloquearmos o pneu da frente com chuva, pode ser um problema. Mas se pensarmos dessa forma, temos muitas outras pistas na Europa ou mesmo no Texas que podem estar no limite. Não se pode pensar que seria mais perigoso aqui", sublinhou o bicampeão do mundo de Moto2.

"Depois de tudo o que pensámos de antemão, parece muito melhor do que esperávamos", foi a primeira conclusão de Zarco sobre o Circuito Internacional de Buddh. "Estou ansioso para descobrir uma nova pista".

O veterano da Ducati também vê oportunidades suficientes de ultrapassagem. "Sim, acho que há sítios onde se pode tentar uma manobra," confirmou. "Estou apenas um pouco preocupado com o facto de a pista junto à linha de corrida estar um pouco suja em comparação. Quanto mais conduzirmos, melhor será o desgaste dos pneus na pista, mas talvez a linha tenha apenas um ou dois metros de largura. Isso torna-a um pouco complicada em comparação com outros traçados."

