Jack Miller: "La KTM no levanta el pie del acelerador".

Jack Miller (28 años) ha caído del quinto al décimo puesto en el Campeonato del Mundo. El piloto oficial de Red Bull-MKTM sólo ha logrado un podio este año el domingo (tercer puesto en Jerez), además de dos terceros puestos en los sprints de Jerez y en Sachsenring, pero también han pasado tres meses desde entonces. En Le Mans, Assen y Misano, el australiano se fue completamente de vacío en la clasificación por puntos.

"He llegado aquí sin dramas. Después del nacimiento de nuestra hija la semana pasada, fue duro volver a dejar Australia. Pero me aseguré de que mi mujer y mi hija estuvieran bien atendidas", describe el joven padre, que se casó con su rubia Ruby en octubre de 2022. "La sincronización con el nacimiento fue impecable en la semana libre después del GP de Misano".

Fabio Quartararo se quejó en los últimos días de todos los vuelos con siete carreras en el extranjero en nueve semanas. "He visto la historia, no tiene ni idea de cuántos kilómetros aéreos tengo que hacer cada año como australiano... Bromas aparte, el viaje de Italia a Australia con el nacimiento sigue siendo inolvidable. Pero ahora estoy deseando que llegue este fin de semana del GP aquí en la India. Es la primera vez que estamos aquí, todavía no he podido dar una vuelta a la pista porque ayer no tuve tiempo. Lo compensaré esta tarde. Pero todo tiene buena pinta. Estoy deseando competir aquí".

Miller no se ha preocupado hasta ahora por el trazado de la pista de 5,01 km, con sus ocho curvas a la derecha y cinco a la izquierda. "Hasta ahora no he visto ni un solo vídeo. No soy un tipo que juegue a videojuegos ni que se siente a ver películas de You-tube. Después de todo, ya nos han enseñado un vídeo con un dron de la pista en Barcelona-GP".

"Aquí tenemos altas temperaturas veraniegas. Estoy contento por ello. La previsión para el domingo es de 42 grados. Yo entreno motocross en casa, en Townswille, en enero, ¡con semejante calor! Para mí no hay diferencia. Al menos aquí no tengo que preocuparme de regar la pista. Eso me ahorra algo de estrés", añadió Jack.

Miller logró un excelente tiempo en los entrenamientos del lunes en Misano, terminando 5º a 0,5 seg. "Fue un alivio, aunque hubiera preferido que hubiéramos encontrado esta puesta a punto unos Grandes Premios antes", comentó el piloto oficial de KTM. "Di más de 100 vueltas anteayer lunes sin ninguna presión. El agarre era excelente, sólo que por la mañana la pista estaba sucia al principio. Estaba muy contento con el resultado del test".

"Como he dicho, hemos cambiado la moto muchas veces en los últimos meses. A estas alturas creo que debería haber prestado más atención a cómo adaptarme mejor como piloto a las exigencias de esta moto. En el test, tuve la libertad de hacer tandas de cinco vueltas y probar cosas diferentes. En un test así, no tienes que preocuparte de dónde estás en la lista de resultados. Porque eso no es importante. Ahora tengo curiosidad por ver cómo funcionará aquí todo lo que aprendimos en Misano. Pero también hemos probado piezas nuevas. Estoy deseando que lleguen pronto a los circuitos de GP. KTM sigue desarrollando sin descanso, lo que es tranquilizador, no quitan el pie del acelerador".

Dani Pedrosa, piloto probador de Red Bull-KTM, debutó con el nuevo chasis de carbono en Misano, y logró dos excelentes cuartos puestos en las dos carreras. ¿Cuándo tendrán Miller y Binder un chasis de carbono en los boxes, después de haber podido probar esta moto en Misano el lunes? Miller: "¡Espera y verás!"

"Esta pista se consiguió para la Fórmula 1, es una instalación increíble. Estoy deseando explorar este circuito mañana con la moto de MotoGP. Espero no perderme. De momento veo muchas rectas y muchas curvas cerradas. El trazado debería irme bien, me gusta la frenada fuerte. Además, la KTM tiene una buena velocidad punta. Tampoco me importa el calor. Será un buen fin de semana. Cruzo los dedos. Queremos empezar las carreras de ultramar aquí con un buen resultado".

Test del lunes en Misano, tiempos combinados (11 de septiembre):

1º Marini, Ducati, 1'30.602 mins.

2º Viñales, Aprilia, + 0.234 seg.

3º Binder, KTM, + 0.552

4º Martin, Ducati, + 0.566

5º Miller, KTM, + 0.573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0.630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0.699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.779

12º Nakagami, Honda, + 0.832

13º Zarco, Ducati, + 0.890

14º Marc Márquez, Honda, + 0.973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1.084

16º Mir, Honda, + 1.084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18º Bradl, Honda, + 1.544

Resultados MotoGP, Misano (10 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn en 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3.812

4º Pedrosa, KTM, + 4.481

5º Viñales, Aprilia, + 10.510

6º Oliveira, Aprilia, + 12.274

7º Marc Márquez, Honda, + 13.576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9º Marini, Ducati, + 14.982

10º Zarco, Ducati, + 15.484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13º Quartararo, Yamaha, + 15.898

14º Binder, KTM, + 23.778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18º Bradl, Honda, + 35.330

19º Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 vueltas detrás

- Mir, Honda, 17 vueltas detrás

- Miller, KTM, 18 vueltas

- Pirro, Ducati, 18 vueltas detrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:58.785 mins.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.445 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 4.582

4º Pedrosa, KTM, + 4.772

5º Binder, KTM, + 4.931

6º Viñales, Aprilia, + 6.062

7º Marini, Ducati, + 6.519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13.788

13º Quartararo, Yamaha, + 14.243

14º Zarco*, Ducati, + 14.154

15º Miller, KTM, + 17.421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20º Pirro, Ducati, + 21.454

21º Nakagami, Honda, + 21.962

22º Bradl**, Honda, + 23.672

23º Mir**, Honda, + 36.100



*= un puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (en lugar de vuelta larga al final de la carrera por infracción de "límites de pista")

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 24 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 283 puntos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Gianluca 47. 17. Di Gianluca 47. 18. Di Gianluca 47. 19. Di Gianluca 48. 20. Di Gianluca 49. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 416 puntos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 394 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.