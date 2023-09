Jack Miller : "KTM ne lève pas le pied de l'accélérateur".

Jack Miller (28 ans) est passé de la cinquième à la dixième place du championnat du monde. Le pilote d'usine Red bull-MKTM n'a décroché qu'un seul podium cette année (troisième place à Jerez), ainsi que deux troisièmes places lors des sprints à Jerez et au Sachsenring, mais trois mois se sont écoulés depuis. Au Mans, à Assen et à Misano, l'Australien est reparti totalement bredouille au moment de marquer des points.

"Je suis arrivé ici sans drame. Après la naissance de notre fille la semaine dernière, cela a été difficile de quitter l'Australie. Mais j'ai veillé à ce que ma femme et ma fille soient bien entourées", décrit le jeune père qui a épousé sa blonde Ruby en octobre 2022. "Le timing avec l'accouchement a été impeccable pendant la semaine de congé après le GP de Misano".

Fabio Quartararo s'est plaint ces derniers jours des nombreux vols avec les sept courses outre-mer en neuf semaines. "J'ai vu l'histoire, il n'a pas la moindre idée du nombre de kilomètres en avion que je dois parcourir chaque année en tant qu'Australien... Blague à part, le voyage entre l'Italie et l'Australie avec la naissance reste inoubliable. Mais maintenant, je me réjouis de ce week-end de GP ici en Inde. C'est la première fois que nous venons ici, je n'ai pas encore pu me promener autour du circuit parce que je n'ai pas eu le temps hier. Je vais me rattraper aujourd'hui dans l'après-midi. Mais tout semble bien se passer. Je me réjouis de la compétition ici".

Miller ne s'est pas encore préoccupé du tracé de la piste de 5,01 km avec ses huit virages à droite et ses cinq virages à gauche. "Je n'ai pas encore regardé une seule vidéo. Je ne suis pas du genre à jouer à des jeux vidéo ou à m'asseoir pour regarder des films sur You-tube. Après tout, on nous a déjà montré une vidéo de drone de la piste à Barcelone-GP".

"Nous avons des températures estivales ici. Je m'en réjouis. On nous a annoncé 42 degrés pour dimanche. C'est avec une telle chaleur que je m'entraîne au motocross chez moi à Townswille en janvier ! Pour moi, cela ne fait aucune différence. Au moins, ici, je ne dois pas m'occuper de l'arrosage de la piste. Cela m'évite beaucoup de stress", a ajouté Jack.

Miller a réalisé un excellent temps lors du test de lundi à Misano, en se classant cinquième à 0,5 seconde. "C'était un soulagement, même si j'aurais préféré que nous trouvions ce set-up quelques Grand Prix plus tôt", a déclaré le pilote d'usine KTM. "J'ai fait plus de 100 tours sans pression lundi avant-dernier. Le grip était excellent, sauf que la piste était d'abord sale le matin. J'étais très content du résultat du test".

"Comme je l'ai dit, nous avons modifié la moto tellement de fois au cours des derniers mois. Je pense maintenant que j'aurais dû être plus attentif à la manière dont je devais m'adapter en tant que pilote aux exigences de cette moto. Lors du test, j'ai eu la liberté de faire des tours de cinq tours et d'essayer différentes choses. Lors d'un tel test, tu n'as pas à te soucier de la position que tu occupes sur la liste des résultats. Car cela n'a aucune importance. Je suis maintenant impatient de voir comment tout ce que nous avons appris à Misano va fonctionner ici. Mais nous avons aussi testé de nouvelles pièces. J'ai hâte de les voir arriver bientôt sur les circuits GP. KTM continue de développer inlassablement, c'est rassurant, ils ne lèvent pas le pied de l'accélérateur".

Le pilote d'essai Red Bull-KTM Dani Pedrosa a fait ses débuts à Misano avec le nouveau châssis en carbone, il a obtenu deux superbes quatrièmes places lors des deux courses. Quand Miller et Binder auront-ils un châssis en carbone dans leur box, après avoir pu tester cette moto lundi à Misano ? Miller : "Attendez de voir".

"Cette piste a été obtenue pour la Formule 1, c'est une installation étonnante. J'ai hâte d'explorer ce circuit demain avec la moto MotoGP. J'espère ne pas me perdre. Jusqu'à présent, je vois beaucoup de lignes droites et beaucoup de virages serrés. Le tracé devrait bien me convenir, j'aime la dureté du freinage. De plus, la KTM a une bonne vitesse de pointe. La chaleur ne me dérange pas non plus. Cela devrait être un bon week-end. Je croise les doigts. Nous voulons commencer les courses outre-mer ici avec un bon résultat".

Test du lundi à Misano, temps combinés (11 septembre) :

1. Marini, Ducati, 1:30,602 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,234 sec

3. Binder, KTM, + 0,552

4. Martin, Ducati, + 0,566

5. Miller, KTM, + 0,573

6. Quartararo, Yamaha, + 0,575

7. Oliveira, Aprilia, + 0,630

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12. Nakagami, Honda, + 0,832

13. Zarco, Ducati, + 0,890

14. Marc Márquez, Honda, + 0,973

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16. Mir, Honda, + 1,084

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18e Bradl, Honda, + 1,544

Résultats du MotoGP, Misano (10 septembre) :

1. Martin, Ducati, 27 rdn en 41:33,421 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 tours de retard

- Mir, Honda, 17 tours de retard

- Miller, KTM, 18 tours de retard

- Pirro, Ducati, 18 tours de retard

Résultats du sprint MotoGP, Misano (9 septembre) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:58,785 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23e Mir**, Honda, + 36,100



*= une place en moins ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (au lieu d'un long lap en fin de course pour infraction "track limits")

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.