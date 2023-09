Jack Miller: "La KTM non si stacca dall'acceleratore".

Il pilota della Red Bull KTM Jack Miller è fiducioso per le gare d'oltreoceano dopo il 5° posto ottenuto nel test di lunedì a Misano. È convinto che le condizioni in India siano adatte a lui.

Jack Miller (28) è sceso dal quinto al decimo posto nel Campionato del Mondo. Il pilota della Red bull-MKTM ha ottenuto un solo podio quest'anno, domenica (terzo posto a Jerez), oltre a due terzi posti negli sprint a Jerez e al Sachsenring, ma sono passati anche tre mesi da allora. A Le Mans, Assen e Misano, l'australiano è rimasto completamente a mani vuote nella classifica dei punti.

"Sono arrivato qui senza drammi. Dopo la nascita di nostra figlia la scorsa settimana, è stato difficile lasciare di nuovo l'Australia. Ma mi sono assicurato che mia moglie e mia figlia fossero ben accudite", ha descritto il giovane padre, che ha sposato la sua bionda Ruby nell'ottobre del 2022. "Il tempismo con la nascita è stato impeccabile nella settimana di riposo dopo il GP di Misano".

Fabio Quartararo si è lamentato nei giorni scorsi di tutti i voli con sette gare all'estero in nove settimane. "Ho visto la storia, non ha idea di quante miglia aeree devo fare ogni anno come australiano... Scherzi a parte, il viaggio dall'Italia all'Australia con il parto resta indimenticabile. Ma ora non vedo l'ora che arrivi il weekend del GP qui in India. È la nostra prima volta qui, non sono ancora riuscito a fare un giro in pista perché ieri non ho avuto tempo. Mi rifarò nel pomeriggio. Ma tutto sembra buono. Non vedo l'ora di gareggiare qui".

Finora Miller non si è preoccupato del tracciato di 5,01 km con otto curve a destra e cinque a sinistra. "Finora non ho guardato nemmeno un video. Non sono uno che gioca ai videogiochi o si siede a guardare filmati su You-tube. Dopotutto, ci è già stato mostrato un video del tracciato con un drone a Barcellona-GP".

"Qui le temperature estive sono elevate. Sono contento di questo. Le previsioni per domenica sono di 42 gradi. A casa mia, a Townswille, mi alleno nel motocross a gennaio con questo caldo! Per me non fa alcuna differenza. Almeno qui non devo preoccuparmi di irrigare la pista. Questo mi risparmia un po' di stress", ha aggiunto Jack.

Miller ha ottenuto un ottimo tempo nel test di lunedì a Misano, chiudendo al quinto posto con un ritardo di 0,5 secondi. "È stato un sollievo, anche se avrei preferito che avessimo trovato questo set-up qualche Gran Premio prima", ha commentato il pilota ufficiale KTM. "Ho fatto più di 100 giri il lunedì precedente senza alcuna pressione. L'aderenza era eccellente, solo che al mattino la pista era inizialmente sporca. Sono stato molto contento del risultato del test".

"Come ho detto, abbiamo cambiato la moto tante volte negli ultimi mesi. A questo punto credo che avrei dovuto prestare maggiore attenzione a come adattarmi meglio come pilota ai requisiti di questa moto. Nel test ho avuto la libertà di fare cinque giri e di provare cose diverse. In un test come questo, non devi preoccuparti di dove sei nella lista dei risultati. Perché non è importante. Ora sono curioso di vedere come tutto ciò che abbiamo imparato a Misano funzionerà qui. Ma abbiamo anche testato nuove parti. Non vedo l'ora che arrivino presto sui circuiti dei GP. KTM continua a sviluppare senza sosta, il che è rassicurante, non tolgono il piede dall'acceleratore".

Il collaudatore Red Bull-KTM Dani Pedrosa ha fatto il suo debutto con il nuovo telaio in carbonio a Misano, ottenendo due ottimi quarti posti nelle due gare. Quando Miller e Binder avranno un telaio in carbonio nei box, avendo già potuto provare questa moto a Misano lunedì? Miller: "Aspettiamo e vediamo!"

"Questa pista è stata realizzata per la Formula 1, è un impianto incredibile. Non vedo l'ora di esplorare questo circuito domani con la MotoGP. Spero di non perdermi. Per ora vedo molti rettilinei e molte curve strette. Il tracciato dovrebbe essere adatto a me, mi piacciono le frenate brusche. Inoltre, la KTM ha una buona velocità massima. Anche il caldo non mi dispiace. Dovrebbe essere un buon weekend. Incrocio le dita. Vogliamo iniziare le gare all'estero con un buon risultato".

Test del lunedì a Misano, tempi combinati (11 settembre):

1° Marini, Ducati, 1'30.602 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,234 sec.

3° Binder, KTM, + 0,552

4° Martin, Ducati, + 0,566

5° Miller, KTM, + 0,573

6° Quartararo, Yamaha, + 0,575

7° Oliveira, Aprilia, + 0,630

8° Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12° Nakagami, Honda, + 0,832

13° Zarco, Ducati, + 0,890

14° Marc Márquez, Honda, + 0,973

15° Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16° Mir, Honda, + 1,084

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18° Bradl, Honda, + 1.544

Risultati MotoGP, Misano (10 settembre):

1° Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33.421 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 3,812

4° Pedrosa, KTM, + 4,481

5° Viñales, Aprilia, + 10.510

6° Oliveira, Aprilia, + 12.274

7° Marc Márquez, Honda, + 13.576

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9° Marini, Ducati, + 14.982

10° Zarco, Ducati, + 15.484

11° Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12° Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13° Quartararo, Yamaha, + 15.898

14° Binder, KTM, + 23.778

15° Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16° Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17° Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18° Bradl, Honda, + 35.330

19° Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 giri indietro

- Mir, Honda, 17 giri indietro

- Miller, KTM, 18 giri indietro

- Pirro, Ducati, 18 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Misano (9 settembre):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:58.785 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 4,582

4° Pedrosa, KTM, + 4,772

5° Binder, KTM, + 4.931

6° Viñales, Aprilia, + 6,062

7° Marini, Ducati, + 6.519

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10° Marc Márquez, Honda, + 11.318

11° Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12° Oliveira, Aprilia, + 13.788

13° Quartararo, Yamaha, + 14.243

14° Zarco*, Ducati, + 14.154

15° Miller, KTM, + 17.421

16° Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17° Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18° Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19° Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20° Pirro, Ducati, + 21.454

21° Nakagami, Honda, + 21.962

22° Bradl**, Honda, + 23.672

23° Mir**, Honda, + 36.100



*= un posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (invece del giro lungo a fine gara per infrazione ai "limiti della pista")

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannino 47. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.