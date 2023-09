Jack Miller: "A KTM não sai do acelerador".

O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Jack Miller, está confiante para as corridas no estrangeiro depois de ter terminado em 5º lugar no teste de segunda-feira em Misano. Ele está convencido de que as condições na Índia lhe vão agradar.

Jack Miller (28) caiu do quinto para o décimo lugar no Campeonato do Mundo. O piloto de fábrica da Red Bull-MKTM só conseguiu um pódio este ano no domingo (terceiro lugar em Jerez), mais dois terceiros lugares nos sprints em Jerez e em Sachsenring, mas também passaram três meses desde então. Em Le Mans, Assen e Misano, o australiano ficou completamente de mãos vazias na classificação de pontos.

"Cheguei aqui sem nenhum drama. Depois do nascimento da nossa filha na semana passada, foi difícil deixar a Austrália novamente. Mas certifiquei-me de que a minha mulher e a minha filha estavam bem tratadas", descreveu o jovem pai, que casou com a sua loira Ruby em outubro de 2022. "O timing do nascimento foi impecável, na semana de folga após o GP de Misano."

Fabio Quartararo queixou-se nos últimos dias de todos os voos com sete corridas no estrangeiro em nove semanas. "Vi a história, ele não faz ideia do número de milhas aéreas que tenho de fazer todos os anos como australiano... Brincadeiras à parte, a viagem de Itália para a Austrália com o nascimento continua a ser inesquecível. Mas agora estou ansioso por este fim de semana de GP aqui na Índia. É a nossa primeira vez aqui, ainda não consegui andar à volta da pista porque ontem não tive tempo. Vou compensar isso esta tarde. Mas tudo parece bem. Estou ansioso por competir aqui".

Até agora, Miller não se preocupou com o traçado da pista de 5,01 km, com oito curvas à direita e cinco à esquerda. "Não vi um único vídeo até agora. Não sou um tipo que joga videojogos ou que se senta a ver filmes no You-tube. Afinal, já nos mostraram um vídeo da pista com um drone no GP de Barcelona".

"Temos temperaturas elevadas no verão aqui. Estou contente com isso. A previsão para domingo é de 42 graus. Eu treino motocross em casa, em Townswille, em janeiro, com tanto calor! Para mim não faz diferença. Pelo menos aqui não tenho de me preocupar com a rega da pista. Isso poupa-me algum stress", acrescentou Jack.

Miller conseguiu um excelente tempo no teste de segunda-feira em Misano, terminando em 5º lugar e com 0,5 segundos de atraso. "Foi um alívio, mesmo que eu preferisse que tivéssemos encontrado esta configuração alguns Grandes Prémios antes," comentou o piloto de fábrica da KTM. "Fiz mais de 100 voltas na penúltima segunda-feira sem qualquer pressão. A aderência era excelente, só que de manhã a pista estava suja no início. Fiquei muito contente com o resultado do teste".

"Como já disse, mudámos a moto muitas vezes nos últimos meses. Nesta altura, penso que já devia ter prestado mais atenção à forma como me devo adaptar melhor como piloto aos requisitos desta moto. No teste, tive a liberdade de fazer corridas de cinco voltas e experimentar coisas diferentes. Numa prova como esta, não temos de nos preocupar com a nossa posição na lista de resultados. Porque isso não é importante. Agora estou curioso para ver como tudo o que aprendemos em Misano vai funcionar aqui. Mas também testámos peças novas. Estou ansioso por vê-las chegar aos circuitos de GP em breve. A KTM continua a desenvolver-se incansavelmente, o que é reconfortante, eles não tiram o pé do acelerador."

O piloto de testes da Red Bull-KTM, Dani Pedrosa, estreou-se com o novo chassis de carbono em Misano e conseguiu dois excelentes quartos lugares nas duas corridas. Quando é que Miller e Binder vão ter um chassis de carbono nas boxes, depois de já terem sido autorizados a testar esta moto em Misano na segunda-feira? Miller: "Esperar para ver!"

"Esta pista foi feita para a Fórmula 1, é uma instalação fantástica. Estou ansioso por explorar este circuito amanhã com a moto de MotoGP. Espero não me perder. Até agora tenho visto muitas rectas e muitas curvas apertadas. O traçado deve servir-me bem, gosto das travagens fortes. Além disso, a KTM tem uma boa velocidade máxima. Também não me importo com o calor. Deve ser um bom fim de semana. Estou a fazer figas. Queremos começar as corridas no estrangeiro aqui com um bom resultado."

Teste de segunda-feira em Misano, tempos combinados (11 de setembro):

1º Marini, Ducati, 1'30.602 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,234 seg.

3º Binder, KTM, + 0,552

4º Martin, Ducati, + 0,566

5º Miller, KTM, + 0,573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0,630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12º Nakagami, Honda, + 0,832

13º Zarco, Ducati, + 0,890

14º Marc Márquez, Honda, + 0,973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16º Mir, Honda, + 1,084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18º Bradl, Honda, + 1,544

Resultados MotoGP, Misano (10 setembro):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn em 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3,812

4º Pedrosa, KTM, + 4,481

5º Viñales, Aprilia, + 10,510

6º Oliveira, Aprilia, + 12,274

7º Marc Márquez, Honda, + 13,576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9º Marini, Ducati, + 14,982

10º Zarco, Ducati, + 15,484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13º Quartararo, Yamaha, + 15,898

14º Binder, KTM, + 23,778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18º Bradl, Honda, + 35,330

19º Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 voltas abaixo

- Mir, Honda, 17 voltas atrás

- Miller, KTM, 18 voltas atrás

- Pirro, Ducati, 18 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 setembro):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:58.785 minutos.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,445 s

3º Bagnaia, Ducati, + 4,582

4º Pedrosa, KTM, + 4,772

5º Binder, KTM, + 4,931

6º Viñales, Aprilia, + 6,062

7º Marini, Ducati, + 6,519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13,788

13º Quartararo, Yamaha, + 14,243

14º Zarco*, Ducati, + 14,154

15º Miller, KTM, + 17,421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20º Pirro, Ducati, + 21,454

21º Nakagami, Honda, + 21,962

22º Bradl**, Honda, + 23,672

23º Mir**, Honda, + 36,100



*= um lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (em vez de uma volta longa no final da corrida devido à infração dos "limites da pista")

Classificação do Campeonato do Mundo após 24 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 283 pontos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 416 pontos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 394 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.