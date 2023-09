Brad Binder: "El punto de frenado es más importante que el récord de velocidad punta

Tras los problemas generalizados de visado, el as de Red Bull-KTM Brad Binder llegó al Circuito Internacional de Buddh el jueves por la mañana. Las condiciones le dan confianza para el primer GP de la India.

KTM también se vio afectada por los retrasos en la emisión de las Autorizaciones Electrónicas de Viaje (ETA) en vísperas del "IndianOil Grand Prix of India", y 26 personas no pudieron embarcar en sus vuelos como estaba previsto. "Desde que estoy aquí, todo ha ido bastante bien. Ha sido un poco una misión con la situación de los visados para llegar aquí desafortunadamente, pero llegamos esta mañana temprano", dijo Brad Binder al paddock del Circuito Internacional de Buddh el jueves. "Creo que todavía nos faltan una o dos personas, pero todos los demás están aquí por lo que yo sé".

Comentando el circuito de 5,010 km con ocho curvas a derechas y cinco a izquierdas y un trazado fluido en general, el sudafricano de 28 años dijo: "He estado explorando la pista con mi moto de carretera y parece muy interesante. Creo que será muy divertido. Hace mucho calor, y a mí me gusta el calor, así que estoy deseando que llegue". Pero no sabremos exactamente cómo será hasta el viernes por la mañana", dijo refiriéndose a la FP1 de la categoría de MotoGP, que se alargó a 70 minutos al igual que la segunda sesión libre del viernes por la tarde.

El cuarto clasificado del Campeonato del Mundo también se muestra confiado por este motivo: "Creo que puede ser bueno para nosotros. Para nosotros, los FP1 de esta temporada son siempre para entender las cosas. Porque en comparación con años anteriores, las cosas son muy diferentes para nosotros. Ahora tenemos un poco más de tiempo para entenderlo todo, obviamente conocer la pista y ponerlo todo junto."

Brad Binder ostenta actualmente el récord de velocidad máxima de la categoría de MotoGP con 366,1 km/h (logrado en el sprint de Mugello). En el Circuito Internacional de Buddh, los organizadores locales esperan velocidades impresionantes en la recta de atrás, de más de un kilómetro de longitud.

Brad no se atreve a pronosticar si será posible un nuevo récord: "La recta es bastante cuesta abajo, pero luego hay una curva cuesta arriba al final. Eso podría reducir un poco las posibilidades. Pero más importante que la velocidad punta es frenar la moto antes de la curva. Ahí es donde me centraré", sonríe.

El gran tema de conversación tras el test del lunes en Misano fue el nuevo chasis de carbono de KTM. "Probamos un chasis diferente en Misano", confirmó Binder. "Creo que aborda lo que más nos ha preocupado este año. La primera impresión fue buena, seguro que era un poco mejor".

Por eso, el piloto oficial de KTM se imagina utilizando el chasis, que ya ha sido probado en carrera por Dani Pedrosa en Misano, antes de que acabe la temporada: "Ojalá lo tengamos pronto."

Test del lunes en Misano, tiempos combinados (11 de septiembre):

1º Marini, Ducati, 1:30.602 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.234 seg.

3º Binder, KTM, + 0.552

4º Martin, Ducati, + 0.566

5º Miller, KTM, + 0,573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0.630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0.699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.779

12º Nakagami, Honda, + 0.832

13º Zarco, Ducati, + 0.890

14º Marc Márquez, Honda, + 0.973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1.084

16º Mir, Honda, + 1.084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18º Bradl, Honda, + 1.544

Resultados MotoGP, Misano (10 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn en 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3.812

4º Pedrosa, KTM, + 4.481

5º Viñales, Aprilia, + 10.510

6º Oliveira, Aprilia, + 12.274

7º Marc Márquez, Honda, + 13.576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9º Marini, Ducati, + 14.982

10º Zarco, Ducati, + 15.484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13º Quartararo, Yamaha, + 15.898

14º Binder, KTM, + 23.778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18º Bradl, Honda, + 35.330

19º Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 vueltas detrás

- Mir, Honda, 17 vueltas detrás

- Miller, KTM, 18 vueltas

- Pirro, Ducati, 18 vueltas detrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:58.785 mins.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.445 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 4.582

4º Pedrosa, KTM, + 4.772

5º Binder, KTM, + 4.931

6º Viñales, Aprilia, + 6.062

7º Marini, Ducati, + 6.519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13.788

13º Quartararo, Yamaha, + 14.243

14º Zarco*, Ducati, + 14.154

15º Miller, KTM, + 17.421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20º Pirro, Ducati, + 21.454

21º Nakagami, Honda, + 21.962

22º Bradl**, Honda, + 23.672

23º Mir**, Honda, + 36.100



*= un puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (en lugar de vuelta larga al final de la carrera por infracción de "límites de pista")

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 24 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 283 puntos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Gianluca 47. 17. Di Gianluca 47. 18. Di Gianluca 47. 19. Di Gianluca 48. 20. Di Gianluca 49. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 416 puntos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 394 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.