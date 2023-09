Brad Binder : le point de freinage est plus important que le record de vitesse

En amont du "IndianOil Grand Prix of India", KTM a également été touché par les retards dans la délivrance des Electronic Travel Authorizations (ETA), 26 personnes n'ont pas pu prendre leur vol comme prévu. "Depuis que je suis ici, tout est plutôt cool. Avec la situation des visas, c'était malheureusement un peu une mission de venir ici, mais nous sommes arrivés tôt ce matin", a rapporté Brad Binder jeudi dans le paddock du circuit international de Buddh. "Je pense qu'il nous manque encore une ou deux personnes, mais sinon, à ma connaissance, tout le monde est déjà là".

Concernant le circuit de 5,010 km, avec huit virages à droite et cinq à gauche et un tracé globalement fluide, le Sud-Africain de 28 ans a déclaré : "J'ai reconnu le circuit sur mon vélo de course, il a l'air très intéressant. Je pense que ce sera très amusant. Il fait vraiment chaud - et j'aime la chaleur - donc je suis très impatient. Mais nous ne saurons ce qu'il en sera exactement que vendredi matin", a-t-il déclaré en référence à la FP1 de la catégorie MotoGP qui , tout comme la deuxième séance d'entraînement de vendredi après-midi, a été prolongée à 70 minutes.

Le quatrième du championnat du monde est donc confiant : "Je pense que cela peut être bon pour nous. Pour nous, la FP1 de cette saison consiste toujours à comprendre les choses. Car par rapport aux années précédentes, les choses sont très différentes pour nous. Nous avons maintenant un peu de temps supplémentaire pour tout comprendre, pour connaître la piste bien sûr et pour tout mettre en place".

Brad Binder détient actuellement le record de vitesse de pointe pour la catégorie MotoGP avec 366,1 km/h (réalisé lors du sprint du Mugello). Sur le Circuit International de Buddh, les organisateurs locaux espèrent atteindre des vitesses à couper le souffle sur la ligne droite opposée de plus d'un kilomètre.

Brad n'a pas osé prédire si un nouveau record serait possible : "C'est assez descendant dans la ligne droite, mais il y a un virage vers le haut à la fin. Cela pourrait réduire un peu les chances. De toute façon, il est plus important de ralentir la moto avant le virage que d'atteindre la vitesse de pointe. C'est là-dessus que je vais me concentrer", a-t-il déclaré en souriant.

Le nouveau châssis en carbone de KTM a été le grand sujet de discussion après les tests de lundi à Misano. "Nous avons testé un autre châssis à Misano", a confirmé Binder. "Je pense que cela s'attaque à ce qui nous a le plus préoccupés cette année. La première impression était bonne, c'était certainement un peu mieux".

C'est pourquoi le pilote d'usine KTM s'imagine bien utiliser cette saison le châssis que Dani Pedrosa a déjà testé en course à Misano : "J'espère que nous l'aurons bientôt".

Test du lundi à Misano, temps combinés (11 septembre) :

1. Marini, Ducati, 1:30,602 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,234 sec

3. Binder, KTM, + 0,552

4. Martin, Ducati, + 0,566

5. Miller, KTM, + 0,573

6. Quartararo, Yamaha, + 0,575

7. Oliveira, Aprilia, + 0,630

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12. Nakagami, Honda, + 0,832

13. Zarco, Ducati, + 0,890

14. Marc Márquez, Honda, + 0,973

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16. Mir, Honda, + 1,084

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18e Bradl, Honda, + 1,544

Résultats du MotoGP, Misano (10 septembre) :

1. Martin, Ducati, 27 rdn en 41:33,421 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 tours de retard

- Mir, Honda, 17 tours de retard

- Miller, KTM, 18 tours de retard

- Pirro, Ducati, 18 tours de retard

Résultats du sprint MotoGP, Misano (9 septembre) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:58,785 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23e Mir**, Honda, + 36,100



*= une place en moins ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (au lieu d'un long lap en fin de course pour infraction "track limits")

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.