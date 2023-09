Brad Binder: il punto di frenata è più importante del record di velocità massima

Anche KTM ha risentito dei ritardi nel rilascio delle autorizzazioni elettroniche di viaggio (ETA) in vista del "Gran Premio IndianOil dell'India", con 26 persone che non hanno potuto imbarcarsi sui loro voli come previsto. "Da quando sono qui, tutto è andato bene. Purtroppo è stata un po' una missione con la situazione dei visti per arrivare qui, ma siamo arrivati stamattina presto", ha detto Brad Binder al Buddh International Circuit giovedì. "Credo che manchino ancora una o due persone, ma per quanto ne so tutti gli altri sono qui".

Commentando il circuito di 5,010 km con otto curve a destra e cinque a sinistra e un layout complessivamente fluido, il 28enne sudafricano ha detto: "Ho esplorato la pista con la mia moto da strada e sembra molto interessante. Penso che sarà molto divertente. Fa molto caldo, e a me piace il caldo, quindi non vedo l'ora. Ma scopriremo esattamente come sarà fino a venerdì mattina", ha detto riferendosi alle FP1 della classe MotoGP, che sono state prolungate a 70 minuti proprio come la seconda sessione di prove di venerdì pomeriggio.

Il quarto pilota del Campionato del Mondo è fiducioso anche per questo motivo: "Penso che possa andare bene per noi. Per noi, le FP1 in questa stagione sono sempre una questione di comprensione. Perché rispetto agli anni precedenti, le cose sono molto diverse per noi. Ora abbiamo un po' di tempo in più per capire tutto, conoscere la pista e mettere tutto insieme".

Brad Binder detiene attualmente il record di velocità massima per la classe MotoGP con 366,1 km/h (ottenuto nello sprint del Mugello). Al Buddh International Circuit, gli organizzatori sperano in velocità mozzafiato sul rettilineo posteriore lungo più di un chilometro.

Brad non si è azzardato a prevedere se sarà possibile un nuovo record: "Il rettilineo è piuttosto in discesa, ma poi c'è una curva in salita alla fine. Questo potrebbe ridurre un po' le possibilità. Ma più che la velocità massima è importante la frenata della moto prima della curva. È su questo che mi concentrerò", ha detto sorridendo.

Il grande argomento di conversazione dopo il test di lunedì a Misano è stato il nuovo telaio in carbonio della KTM. "Abbiamo provato un telaio diverso a Misano", ha confermato Binder. "Credo che sia la risposta a ciò che ci preoccupa di più quest'anno. La prima impressione è stata buona, sicuramente un po' meglio".

Per questo motivo il pilota ufficiale KTM può immaginare di utilizzare il telaio, che è già stato testato in gara da Dani Pedrosa a Misano, prima della fine della stagione: "Speriamo di averlo presto".

Test del lunedì a Misano, tempi combinati (11 settembre):

1° Marini, Ducati, 1'30.602 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,234 sec.

3° Binder, KTM, + 0,552

4° Martin, Ducati, + 0,566

5° Miller, KTM, + 0,573

6° Quartararo, Yamaha, + 0,575

7° Oliveira, Aprilia, + 0,630

8° Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12° Nakagami, Honda, + 0,832

13° Zarco, Ducati, + 0,890

14° Marc Márquez, Honda, + 0,973

15° Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16° Mir, Honda, + 1,084

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18° Bradl, Honda, + 1.544

Risultati MotoGP, Misano (10 settembre):

1° Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33.421 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 3,812

4° Pedrosa, KTM, + 4,481

5° Viñales, Aprilia, + 10.510

6° Oliveira, Aprilia, + 12.274

7° Marc Márquez, Honda, + 13.576

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9° Marini, Ducati, + 14.982

10° Zarco, Ducati, + 15.484

11° Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12° Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13° Quartararo, Yamaha, + 15.898

14° Binder, KTM, + 23.778

15° Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16° Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17° Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18° Bradl, Honda, + 35.330

19° Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 giri indietro

- Mir, Honda, 17 giri indietro

- Miller, KTM, 18 giri indietro

- Pirro, Ducati, 18 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Misano (9 settembre):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:58.785 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 4,582

4° Pedrosa, KTM, + 4,772

5° Binder, KTM, + 4.931

6° Viñales, Aprilia, + 6,062

7° Marini, Ducati, + 6.519

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10° Marc Márquez, Honda, + 11.318

11° Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12° Oliveira, Aprilia, + 13.788

13° Quartararo, Yamaha, + 14.243

14° Zarco*, Ducati, + 14.154

15° Miller, KTM, + 17.421

16° Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17° Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18° Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19° Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20° Pirro, Ducati, + 21.454

21° Nakagami, Honda, + 21.962

22° Bradl**, Honda, + 23.672

23° Mir**, Honda, + 36.100



*= un posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (invece del giro lungo a fine gara per infrazione ai "limiti della pista")

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannino 47. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.