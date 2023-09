Brad Binder: O ponto de travagem é mais importante do que o recorde de velocidade máxima

Depois dos problemas com os vistos, o ás da Red Bull-KTM Brad Binder chegou ao Circuito Internacional de Buddh na manhã de quinta-feira. As condições deixam-no confiante para o primeiro GP da Índia.

A KTM também foi afetada pelos atrasos na emissão das Autorizações Electrónicas de Viagem (ETA) no período que antecedeu o "IndianOil Grand Prix of India", com 26 pessoas a não poderem embarcar nos seus voos como previsto. "Desde que estou aqui, tem sido tudo muito fixe. Infelizmente, tem sido uma missão um pouco complicada com a situação dos vistos para chegar aqui, mas chegámos esta manhã cedo", disse Brad Binder ao paddock do Circuito Internacional de Buddh na quinta-feira. "Acho que ainda nos falta uma ou duas pessoas, mas todos os outros estão cá, tanto quanto sei."

Comentando sobre o circuito de 5,010 km com oito curvas à direita e cinco à esquerda e um traçado globalmente fluido, o sul-africano de 28 anos disse: "Estive a observar a pista na minha moto de estrada e parece muito interessante. Acho que vai ser muito divertido. Está muito calor - e eu gosto do calor - por isso estou ansioso. Mas só saberemos exatamente como vai ser na sexta-feira de manhã," disse referindo-se à FP1 da classe de MotoGP, que foi prolongada para 70 minutos, tal como a segunda sessão de treinos na sexta-feira à tarde.

O quarto classificado do Campeonato do Mundo também está confiante por esta razão: "Penso que pode ser bom para nós. Para nós, o FP1 desta época é sempre uma questão de perceber as coisas. Porque, em comparação com os anos anteriores, as coisas são muito diferentes para nós. Agora temos um pouco mais de tempo para perceber tudo, obviamente para conhecer a pista e juntar tudo."

Brad Binder detém atualmente o recorde de velocidade máxima da classe de MotoGP com 366,1 km/h (alcançado no sprint de Mugello). No Circuito Internacional de Buddh, os organizadores locais esperam velocidades de tirar o fôlego na reta de trás com mais de um quilómetro de comprimento.

Brad não se atreveu a prever se um novo recorde seria possível: "A reta é bastante descendente, mas depois há uma curva ascendente no final. Isso pode reduzir um pouco as hipóteses. Mas mais importante do que a velocidade máxima é travar a mota antes da curva. É aí que me vou concentrar", sorriu.

O grande tema de conversa após o teste de segunda-feira em Misano foi o novo chassis de carbono da KTM. "Testámos um chassis diferente em Misano," confirmou Binder. "Penso que vai ao encontro daquilo que mais nos tem preocupado este ano. A primeira impressão foi boa, foi um pouco melhor, com certeza."

É por isso que o piloto de fábrica da KTM pode muito bem imaginar usar o chassi, que já foi testado por Dani Pedrosa em Misano, antes do final da temporada: "Espero que o tenhamos em breve."

Teste de segunda-feira em Misano, tempos combinados (11 de setembro):

1º Marini, Ducati, 1'30.602 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,234 seg.

3º Binder, KTM, + 0,552

4º Martin, Ducati, + 0,566

5º Miller, KTM, + 0,573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0,630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12º Nakagami, Honda, + 0,832

13º Zarco, Ducati, + 0,890

14º Marc Márquez, Honda, + 0,973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16º Mir, Honda, + 1,084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18º Bradl, Honda, + 1,544

Resultados MotoGP, Misano (10 setembro):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn em 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3,812

4º Pedrosa, KTM, + 4,481

5º Viñales, Aprilia, + 10,510

6º Oliveira, Aprilia, + 12,274

7º Marc Márquez, Honda, + 13,576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9º Marini, Ducati, + 14,982

10º Zarco, Ducati, + 15,484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13º Quartararo, Yamaha, + 15,898

14º Binder, KTM, + 23,778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18º Bradl, Honda, + 35,330

19º Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 voltas abaixo

- Mir, Honda, 17 voltas atrás

- Miller, KTM, 18 voltas atrás

- Pirro, Ducati, 18 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 setembro):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:58.785 minutos.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,445 s

3º Bagnaia, Ducati, + 4,582

4º Pedrosa, KTM, + 4,772

5º Binder, KTM, + 4,931

6º Viñales, Aprilia, + 6,062

7º Marini, Ducati, + 6,519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13,788

13º Quartararo, Yamaha, + 14,243

14º Zarco*, Ducati, + 14,154

15º Miller, KTM, + 17,421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20º Pirro, Ducati, + 21,454

21º Nakagami, Honda, + 21,962

22º Bradl**, Honda, + 23,672

23º Mir**, Honda, + 36,100



*= um lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (em vez de uma volta longa no final da corrida devido à infração dos "limites da pista")

Classificação do Campeonato do Mundo após 24 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 283 pontos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 416 pontos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 394 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.