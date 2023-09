Marc Márquez (HRC): "Corro con lo que tengo".

Marc Márquez (30 años) se quedó incluso por detrás de su ex compañero en el equipo Repsol Honda Dani Pedrosa en el campeonato de pilotos en Misano, que sólo ha disputado dos de los doce Grandes Premios de este año. El seis veces campeón del mundo de MotoGP tiene previsto anunciar como muy tarde en el GP de Japón (1 de octubre) si se queda en Honda o se pasa a Gresini Ducati, donde pilotaría una Ducati GP23, como compañero de equipo de su hermano Alex.

Pero de momento, el primer GP de India de la historia está en el calendario. Marc probó el lunes en Misano el nuevo chasis, que Stefan Bradl pilotó allí durante tres días como piloto wild card. Los dos ases de Honda coincidieron: "La posición del asiento es diferente, los problemas son los mismos".

"Este fin de semana utilizaremos la misma moto que en el GP de Misano", ha asegurado hoy Márquez, aunque siempre podría cambiar a la nueva versión en cuanto a chasis si fuera mejor. "Tuve las mejores sensaciones con la moto en Misano el domingo. Esa será la base ahora. Sí, probamos el nuevo prototipo 2024 el lunes, pero en general para mí la sensación con él fue similar a la del chasis anterior, si no un poco peor. Por eso seguimos con el material que conocemos. Si en el futuro traen piezas nuevas, las probaré. Pero por ahora, me centro en lo que tengo".

Marc Márquez ha sacado las consecuencias tras el desastre de Sajonia (5 caídas en 40 horas) y Assen, donde no corrió el domingo por lesión en dos ocasiones, y ha reducido mucho sus riesgos desde el GP de Silverstone (6.8.).

Tras acabar séptimo en Misano, Márquez está ansioso por el GP de la India. "Es extraño decir esto porque sólo acabé séptimo, pero Misano fue un buen resultado para nosotros. En una parte de la carrera mi ritmo era realmente bueno allí. Pero gasté mucha energía cuando hacía esos tiempos por vuelta. Así que en las últimas vueltas me sentía muy cansado, así que bajé el ritmo y me aseguré de poder terminar la carrera con puntos. No quería repetir el error que cometí en Le Mans, donde llegué exhausto a meta pero seguí empujando y por eso me caí en la penúltima vuelta."

"Sí, afronto mi tarea con una mentalidad diferente en la segunda mitad de la temporada, como ya he dicho varias veces. Pero paso a paso, mientras tanto, podemos demostrar durante una o dos o incluso más vueltas que la velocidad está ahí."

Como Marc Márquez no recibió el visado para la India hasta el miércoles, no llegó a Nueva Delhi hasta pasada la medianoche del jueves. Por la tarde, dio una vuelta al circuito a la vista del líder del mundial, Pecco Bagnaia.