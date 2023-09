Marc Márquez (HRC) : "Je fais avec ce que j'ai".

Marc Márquez (30 ans) a même été distancé au championnat du monde des pilotes à Misano par son ancien coéquipier chez Repsol Honda, Dani Pedrosa, qui n'a disputé que deux Grand Prix sur douze cette année. Le sextuple champion du monde de MotoGP annoncera au plus tard lors du GP du Japon (1er octobre) s'il restera chez Honda ou s'il rejoindra Gresini Ducati, où il pilotera une Ducati GP23, en tant que coéquipier de son frère Alex.

Mais pour l'instant, le premier GP indien de l'histoire est au calendrier. Lundi, Marc a testé à Misano le nouveau châssis que Stefan Bradl avait piloté pendant trois jours en tant que pilote wildcard. Les deux as de Honda étaient d'accord : "La position de conduite est différente, les problèmes sont les mêmes".

"Nous utiliserons ici ce week-end la même moto qu'au GP de Misano", a assuré Márquez aujourd'hui, même si en ce qui concerne le châssis, il pourrait toujours passer à la nouvelle version si elle était meilleure. "Le meilleur feeling avec la moto, je l'ai eu à Misano dimanche. Ce sera la base maintenant. Oui, nous avons essayé le nouveau prototype 2024 lundi, mais globalement, pour moi, le feeling avec celui-ci était similaire à celui du châssis précédent, voire même un peu moins bon. C'est pourquoi nous continuons à rouler avec le matériel que nous connaissons. S'ils apportent de nouvelles pièces à l'avenir, je les essaierai. Mais pour l'instant, je me concentre sur ce que j'ai".

Après les désastres de Saxe (5 chutes en 40 heures) et d'Assen, où il a été blessé à deux reprises le dimanche et n'a pas pu prendre le départ de la course, Marc Márquez en a tiré les conséquences et a fortement réduit sa prise de risque depuis le GP de Silverstone (6.8.).

Après sa septième place à Misano, Márquez attend avec impatience le GP d'Inde. "C'est étrange de dire cela parce que je n'ai terminé qu'en septième position, mais Misano était un bon résultat pour nous. Mais pendant une partie de la course, mon rythme était vraiment bon là-bas. Mais j'ai dépensé beaucoup d'énergie en faisant ces temps au tour. Dans les derniers tours, je me suis donc senti très fatigué, j'ai donc ralenti le rythme et je me suis assuré de pouvoir terminer la course avec des points. Je ne voulais pas répéter l'erreur du Mans, où j'étais épuisé en fin de course, mais j'ai continué à pousser et je suis donc tombé dans l'avant-dernier tour".

"Oui, j'aborde la deuxième partie de la saison avec une mentalité différente, comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises. Mais pas à pas, nous pouvons désormais montrer pendant un ou deux tours, voire plus, que la vitesse est là".

Comme Marc Márquez n'a obtenu son visa pour l'Inde que mercredi, il n'est arrivé à New Delhi qu'après minuit jeudi. L'après-midi, il s'est promené sur le circuit à la vue du leader du championnat du monde Pecco Bagnaia.