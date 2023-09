Marc Márquez (HRC): "Corro con quello che ho".

Marc Müßatrquez voleva lottare di nuovo per il titolo di campione del mondo per la prima volta quest'anno, ma si trova al 19° posto dopo dodici Gran Premi. Per questo motivo non si aspetta alcun miracolo in India.

A Misano Marc Márquez (30) ha addirittura perso il primato nella classifica piloti con l'ex compagno di squadra Repsol Honda Dani Pedrosa, che quest'anno ha disputato solo due dei dodici Gran Premi. Il sei volte campione del mondo della MotoGP intende annunciare al più tardi al GP del Giappone (1° ottobre) se rimarrà con la Honda o passerà alla Gresini Ducati, dove guiderebbe una Ducati GP23 - come compagno di squadra del fratello Alex.

Ma per il momento è in calendario il primo GP d'India della storia. Lunedì Marc ha provato il nuovo telaio a Misano, dove Stefan Bradl ha girato per tre giorni come pilota wildcard. I due assi della Honda hanno concordato: "La posizione di seduta è diversa, i problemi sono gli stessi".

"Questo fine settimana useremo la stessa moto del GP di Misano", ha assicurato oggi Márquez, anche se potrebbe sempre passare alla nuova versione in termini di telaio se fosse migliore. "Domenica a Misano ho avuto il miglior feeling con la moto. Questa sarà la base ora. Sì, lunedì abbiamo provato il nuovo prototipo 2024, ma nel complesso per me il feeling era simile a quello del telaio precedente, se non addirittura un po' peggiore. Ecco perché continuiamo con il materiale che conosciamo. Se in futuro arriveranno nuove parti, le proverò. Ma per ora mi concentro su quello che ho".

Marc Márquez ha tratto le conseguenze dopo il disastro in Sassonia (5 cadute in 40 ore) e ad Assen, dove per due volte non ha corso la domenica per infortunio, e ha ridotto notevolmente la sua assunzione di rischi dal GP di Silverstone (6,8.).

Dopo il settimo posto di Misano, Márquez è impaziente di affrontare il GP d'India. "È strano dirlo perché sono arrivato solo settimo, ma Misano è stato un buon risultato per noi. Ma in una parte della gara il mio ritmo era davvero buono. Ma ho consumato molta energia quando ho fatto quei tempi sul giro. Negli ultimi giri mi sentivo molto stanco, quindi ho rallentato e mi sono assicurato di finire la gara a punti. Non volevo ripetere l'errore commesso a Le Mans, dove ero esausto nel finale ma ho continuato a spingere e per questo sono caduto al penultimo giro".

"Sì, sto affrontando il mio compito con una mentalità diversa nella seconda parte della stagione, come ho detto più volte. Ma passo dopo passo, nel frattempo, possiamo dimostrare per uno o due o anche più giri che la velocità c'è".

Poiché Marc Márquez ha ricevuto il visto per l'India solo mercoledì, è arrivato a Nuova Delhi solo dopo la mezzanotte di giovedì. Nel pomeriggio, ha fatto un giro di pista in vista del leader del campionato mondiale Pecco Bagnaia.