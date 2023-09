Marc Márquez (HRC): "Conduzo com o que tenho".

Marc Márquez (30) ficou mesmo atrás do antigo companheiro de equipa da Repsol Honda, Dani Pedrosa, no campeonato de pilotos em Misano, que só disputou dois dos doze Grandes Prémios deste ano. O hexacampeão mundial de MotoGP planeia anunciar, o mais tardar, no GP do Japão (1 de outubro) se vai continuar com a Honda ou se vai mudar para a Gresini Ducati, onde vai pilotar uma Ducati GP23 - como colega de equipa do irmão Alex.

Mas, para já, o primeiro GP da Índia da história está no calendário. Marc testou o novo chassis em Misano na segunda-feira, onde Stefan Bradl andou durante três dias como piloto wildcard. Os dois ases da Honda concordaram: "A posição do assento é diferente, os problemas são os mesmos".

"Vamos usar a mesma moto neste fim de semana que usámos no GP de Misano", garantiu Márquez hoje, embora com o chassis pudesse mudar para a nova versão a qualquer momento se fosse melhor. "Tive a melhor sensação com a moto em Misano no domingo. Essa será a base agora. Sim, experimentámos o novo protótipo 2024 na segunda-feira, mas no geral para mim a sensação foi semelhante à do chassis anterior, se não um pouco pior. É por isso que continuamos com o material que conhecemos. Se, no futuro, trouxerem novas peças, experimentá-las-ei. Mas, por agora, estou a concentrar-me no que tenho."

Marc Márquez tirou as consequências após o desastre na Saxónia (5 quedas em 40 horas) e em Assen, onde por duas vezes não correu no domingo devido a lesão, e reduziu bastante a sua tomada de riscos desde o GP de Silverstone (6.8.).

Depois de terminar em sétimo em Misano, Márquez está ansioso pelo GP da Índia. "É estranho dizer isto porque só terminei em sétimo, mas Misano foi um bom resultado para nós. Mas numa parte da corrida o meu ritmo foi muito bom. Mas gastei muita energia quando estava a fazer aqueles tempos por volta. Por isso, nas últimas voltas senti-me muito cansado, por isso abrandei o ritmo e garanti que podia terminar a corrida com pontos. Não queria repetir o erro que cometi em Le Mans, onde estava exausto no final, mas continuei a esforçar-me e foi por isso que me despistei na penúltima volta."

"Sim, estou a abordar a minha tarefa com uma mentalidade diferente na segunda metade da época, como já disse várias vezes. Mas passo a passo, entretanto, podemos mostrar por uma ou duas ou até mais voltas que a velocidade está lá."

Como Marc Márquez só recebeu o visto para a Índia na quarta-feira, só chegou a Nova Deli depois da meia-noite de quinta-feira. Durante a tarde, percorreu a pista à vista do líder do campeonato do mundo, Pecco Bagnaia.