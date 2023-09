Bagnaia et Bezzecchi ne sont pas encore à 100%

Deux semaines et demie après le GP de Catalogne, les séquelles ne sont toujours pas totalement effacées. Les deux as de la Ducati, Pecco Bagnaia et Marco Bezzecchi, se sentent toutefois mieux avant le GP d'Inde qu'à Misano.

En fait, Francesco "Pecco" Bagnaia avait espéré être en pleine forme après le week-end sans course pour entamer la tournée asiatique de sept étapes. Après ses troisièmes places durement acquises au sprint et sur la distance complète du GP à Misano, le leader du championnat du monde avait exprimé l'espoir que l'hématome au genou droit ne se résorbe peut-être pas complètement, mais qu'il continue au moins à s'étendre vers le bas.

"Le lundi après la course de Misano a été assez difficile, j'étais assez fatigué. Mais nous avons travaillé dur et essayé d'arriver ici à 100 % de notre forme. Nous n'y sommes pas tout à fait parvenus parce que c'est une chose qui prend du temps", a reconnu l'Italien de 26 ans jeudi avant le premier GP d'Inde.

"Mais je sais maintenant très bien quelle position je dois prendre avec ma jambe si j'ai du mal. Par rapport à Misano, je suis donc déjà dans une meilleure situation, une bien meilleure situation", a ajouté le leader du championnat du monde, qui a toutefois été vu sur le Circuit International de Buddh avec un bas de compression sur la jambe droite. Mais au moins, il ne boite plus.

"J'ai parcouru le circuit à pied à deux reprises", a raconté le pilote officiel Ducati. "Le tracé est intéressant, il est beau et différent par rapport à beaucoup d'autres circuits sur lesquels nous avons l'habitude de rouler. Il sera intéressant de voir comment cela se passe au volant. Certaines zones de dégagement ont l'air un peu trop petites. J'ai toutefois fait un tour avec les responsables et le Safety Officer. Ils ont essayé de tout m'expliquer et je pense qu'ils ont leurs raisons pour pouvoir dire que c'est bon. On verra, je pense que ça va être vraiment intéressant".

Son copain de VR46, Marco Bezzecchi, espère que la fluidité du tracé de 5,010 km pourra les soulager, notamment en ce qui concerne leur condition physique. "Ce circuit semble un peu moins exigeant physiquement que Misano, donc nous verrons ce que nous pouvons faire", a lancé le troisième du championnat du monde lors de la conférence de presse de jeudi.

Fait marquant : un bandage est toujours visible sur la main gauche du pilote Mooney-VR46. Son pouce, qui a subi une entorse à Barcelone, est donc toujours en souffrance.

"La semaine qui a suivi Misano a été difficile, pour être honnête. Lors du week-end de Misano, j'ai beaucoup sollicité ma main. Malheureusement, j'ai un gros hématome sur l'os qui met du temps à se résorber et qui est à l'origine de la douleur", a expliqué "Bez", qui avait tout de même décroché deux deuxièmes places sur son circuit.

Test du lundi à Misano, temps combinés (11 septembre) :

1. Marini, Ducati, 1:30,602 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,234 sec

3. Binder, KTM, + 0,552

4. Martin, Ducati, + 0,566

5. Miller, KTM, + 0,573

6. Quartararo, Yamaha, + 0,575

7. Oliveira, Aprilia, + 0,630

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12. Nakagami, Honda, + 0,832

13. Zarco, Ducati, + 0,890

14. Marc Márquez, Honda, + 0,973

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16. Mir, Honda, + 1,084

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18e Bradl, Honda, + 1,544

Résultats du MotoGP, Misano (10 septembre) :

1. Martin, Ducati, 27 rdn en 41:33,421 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 tours de retard

- Mir, Honda, 17 tours de retard

- Miller, KTM, 18 tours de retard

- Pirro, Ducati, 18 tours de retard

Résultats du sprint MotoGP, Misano (9 septembre) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:58,785 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23e Mir**, Honda, + 36,100



*= une place en moins ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (au lieu d'un long lap en fin de course pour infraction "track limits")

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.