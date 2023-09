Bagnaia e Bezzecchi non sono ancora al 100%

I postumi del GP di Catalunya non sono ancora del tutto superati, nemmeno dopo due settimane e mezzo. Ma i due assi della Ducati Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi si sentono meglio in vista del GP d'India rispetto a Misano.

Francesco "Pecco" Bagnaia sperava in realtà di essere di nuovo pienamente in forma per il tour asiatico di sette tappe dopo il weekend senza gare. Dopo i combattuti terzi posti in volata e sull'intera distanza del GP di Misano, il leader del Campionato del Mondo aveva espresso la speranza che l'ematoma sul ginocchio destro potesse non dico scomparire del tutto, ma almeno ridursi ulteriormente.

"Il lunedì dopo la gara di Misano è stato piuttosto difficile, ero piuttosto stanco. Ma abbiamo lavorato duramente e abbiamo cercato di venire qui in forma al 100%. Non ci siamo riusciti del tutto, perché è una cosa che richiede molto tempo", ha ammesso giovedì il 26enne italiano in vista del primo GP d'India.

"Ma ora so bene quale posizione assumere con la gamba in caso di problemi. Quindi sono già in una situazione migliore rispetto a Misano, una situazione molto migliore", ha aggiunto il leader del Mondiale, che al Buddh International Circuit è stato visto ancora con una calza compressiva sulla gamba destra. Ma almeno non zoppica più.

"Ho fatto due volte il giro della pista", ha raccontato il pilota della Ducati. "Il layout è interessante, è bello e diverso rispetto a molte altre piste su cui corriamo di solito. Sarà interessante vedere come sarà quando si guiderà. Alcune zone di fuga sembrano un po' troppo piccole. Ma ho fatto un giro con i funzionari e l'addetto alla sicurezza. Hanno cercato di spiegarmi tutto e credo che abbiano le loro ragioni per dire che va bene così. Vediamo, credo che sarà molto interessante".

Il suo compagno di VR46 Marco Bezzecchi spera che il tracciato fluido di 5,010 km possa essere un sollievo, soprattutto in termini di condizione fisica. "Questa pista sembra essere un po' meno impegnativa dal punto di vista fisico rispetto a Misano, quindi vedremo cosa riusciremo a fare", ha aggiunto il bronzo del Campionato del Mondo nella conferenza stampa di giovedì.

Si nota che il pilota Mooney VR46 ha ancora una fasciatura sulla mano sinistra. Il pollice slogato a Barcellona è ancora malconcio.

"La settimana dopo Misano è stata dura, se devo essere sincero. Ho stressato molto la mano durante il weekend di Misano. Purtroppo ho un grosso ematoma sull'osso che sta impiegando molto tempo a dissolversi e che è la causa del dolore", ha spiegato "Bez", che ha comunque ottenuto due secondi posti sulla pista di casa.

Test del lunedì a Misano, tempi combinati (11 settembre):

1° Marini, Ducati, 1:30.602 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,234 sec.

3° Binder, KTM, + 0,552

4° Martin, Ducati, + 0,566

5° Miller, KTM, + 0,573

6° Quartararo, Yamaha, + 0,575

7° Oliveira, Aprilia, + 0,630

8° Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12° Nakagami, Honda, + 0,832

13° Zarco, Ducati, + 0,890

14° Marc Márquez, Honda, + 0,973

15° Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16° Mir, Honda, + 1,084

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18° Bradl, Honda, + 1.544

Risultati MotoGP, Misano (10 settembre):

1° Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33.421 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 3,812

4° Pedrosa, KTM, + 4,481

5° Viñales, Aprilia, + 10.510

6° Oliveira, Aprilia, + 12.274

7° Marc Márquez, Honda, + 13.576

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9° Marini, Ducati, + 14.982

10° Zarco, Ducati, + 15.484

11° Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12° Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13° Quartararo, Yamaha, + 15.898

14° Binder, KTM, + 23.778

15° Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16° Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17° Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18° Bradl, Honda, + 35.330

19° Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 giri indietro

- Mir, Honda, 17 giri indietro

- Miller, KTM, 18 giri indietro

- Pirro, Ducati, 18 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Misano (9 settembre):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:58.785 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 4,582

4° Pedrosa, KTM, + 4,772

5° Binder, KTM, + 4.931

6° Viñales, Aprilia, + 6,062

7° Marini, Ducati, + 6.519

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10° Marc Márquez, Honda, + 11.318

11° Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12° Oliveira, Aprilia, + 13.788

13° Quartararo, Yamaha, + 14.243

14° Zarco*, Ducati, + 14.154

15° Miller, KTM, + 17.421

16° Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17° Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18° Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19° Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20° Pirro, Ducati, + 21.454

21° Nakagami, Honda, + 21.962

22° Bradl**, Honda, + 23.672

23° Mir**, Honda, + 36,100



*= un posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (invece del giro lungo a fine gara per infrazione ai "limiti della pista")

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannino 47. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.