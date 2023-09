Jorge Martín (Ducati): Sim racing en preparación

El as del Pramac-Ducati Jorge Martín habló antes del primer GP de la India sobre su aproximación al Circuito Internacional de Buddh, su relación con Pecco Bagnaia y su futuro compañero de equipo Franco Morbidelli.

En Misano, Jorge Martín protagonizó el fin de semana perfecto, ganando el sprint y la carrera GP desde la pole position en el circuito de casa de sus rivales por el título. "Era la pista donde ellos entrenan. Ser tan competitivo allí era superimportante", subrayó el madrileño.

Como es natural, la estrella del Pramac quiere repetir esta actuación en la India. Sin embargo, el Circuito Internacional de Buddh, de 5,010 km, en Greater Noida, cerca de Delhi, es territorio nuevo para todos. Por ello, Martin trató de familiarizarse con el trazado lo mejor que pudo antes de la carrera.

"Intenté entender bien la pista incluso antes de venir aquí. Porque yo también quería ser competitivo aquí. Me esforcé mucho con el videojuego en el simulador para entender las curvas", reveló el español de 25 años. "Luego, cuando llegué aquí, enseguida di unas vueltas con la moto de carreras. Me gusta mucho el trazado y estoy deseando que empiece la primera sesión de entrenamientos. No sé exactamente qué va a pasar ni qué puedo esperar. En cualquier caso, intentaré ser competitivo y espero ganar, ése es el objetivo", afirma con confianza.

Naturalmente, Martin también quiere seguir presionando al líder del Campeonato del Mundo, Francesco "Pecco" Bagnaia, después de recortar la ventaja de éste a 36 puntos en Misano.

Especialmente en los prolegómenos del primer GP de India de la historia, se han podido ver una y otra vez imágenes de los dos rivales por el título de sus tiempos en Moto3. Martin y Bagnaia fueron compañeros de equipo en Aspar en aquella época, y en la Mahindra de fabricación india. "Incluso compartíamos habitación por aquel entonces y jugábamos juntos a la PlayStation por las noches", recuerda Pecco. "Nuestra relación se basa en el respeto, eso es lo principal, y conocemos muy bien el potencial de cada uno. Eso significa que siempre será un combate limpio".

Mirando hacia atrás, Jorge Martín dice: "En aquel momento, no podía imaginar que un día estaríamos luchando por un título en MotoGP. Porque él también tenía más experiencia cuando yo llegué a la categoría y siempre fue más rápido que yo. Yo sólo intentaba aprender de él y acercarme. A lo largo de los años nos hemos alejado un poco porque también vivimos en países diferentes, pero siempre nos tenemos mucho respeto. Siento que tenemos una buena relación", subrayó el subcampeón del mundo.

Martin tampoco pudo evitar este jueves un tema en el paddock de MotoGP, después de que el lunes se anunciara oficialmente el fichaje de Franco Morbidelli por el Pramac Ducati y, por tanto, el nombre de su compañero de equipo para 2024.

"Será interesante ver lo que puede mostrar. Por supuesto, es importante tener un piloto competitivo a mi lado. Esta temporada, por ejemplo, también estamos luchando por el campeonato del mundo por equipos porque mi compañero de equipo también es súper fuerte", se refería Martin a su actual compañero Johann Zarco, todavía sexto en el mundial. "Ojalá sigamos por ese camino la próxima temporada, ojalá Franco pueda adaptarse rápido y ser competitivo enseguida".

Test del lunes en Misano, tiempos combinados (11 de septiembre):

1º Marini, Ducati, 1'30.602 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.234 seg.

3º Binder, KTM, + 0.552

4º Martin, Ducati, + 0.566

5º Miller, KTM, + 0.573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0.630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0.699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.779

12º Nakagami, Honda, + 0.832

13º Zarco, Ducati, + 0.890

14º Marc Márquez, Honda, + 0.973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1.084

16º Mir, Honda, + 1.084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18º Bradl, Honda, + 1.544

Resultados MotoGP, Misano (10 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn en 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3.812

4º Pedrosa, KTM, + 4.481

5º Viñales, Aprilia, + 10.510

6º Oliveira, Aprilia, + 12.274

7º Marc Márquez, Honda, + 13.576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9º Marini, Ducati, + 14.982

10º Zarco, Ducati, + 15.484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13º Quartararo, Yamaha, + 15.898

14º Binder, KTM, + 23.778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18º Bradl, Honda, + 35.330

19º Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 vueltas detrás

- Mir, Honda, 17 vueltas detrás

- Miller, KTM, 18 vueltas

- Pirro, Ducati, 18 vueltas detrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:58.785 mins.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.445 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 4.582

4º Pedrosa, KTM, + 4.772

5º Binder, KTM, + 4.931

6º Viñales, Aprilia, + 6.062

7º Marini, Ducati, + 6.519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13.788

13º Quartararo, Yamaha, + 14.243

14º Zarco*, Ducati, + 14.154

15º Miller, KTM, + 17.421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20º Pirro, Ducati, + 21.454

21º Nakagami, Honda, + 21.962

22º Bradl**, Honda, + 23.672

23º Mir**, Honda, + 36.100



*= un puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (en lugar de vuelta larga al final de la carrera por infracción de "límites de pista")

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 24 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 283 puntos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Gianluca 47. 17. Di Gianluca 47. 18. Di Gianluca 47. 19. Di Gianluca 48. 20. Di Gianluca 49. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 416 puntos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 394 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.